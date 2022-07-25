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26 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

İslami değerlerle çelişen reklamları kaldırın

25 Temmuz 2022, Pazartesi 17:00
Suudi Arabistan, Youtube’dan İslami ve toplumsal değerlerle çelişen reklamların kaldırılmasını talep etti.

Suudi Arabistan Görsel-İşitsel Medya Genel Otoritesi ile İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonundan yapılan ortak açıklamada, Youtube’un Suudi Arabistan’daki kullanıcılara yönelik, ülkenin medya içerik kurallarına aykırı, İslami ve toplumsal değerlerle çelişen reklamlar gösterdiğinin tespit edildiği belirtildi. Görsel-İşitsel Medya Genel Otoritesi ile İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonun Youtube’den söz konusu reklamları kaldırmasını talep ettiği, kaldırılmaması durumunda gerekli yasal tedbirlerin uygulanacağı aktarıldı.

AA

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