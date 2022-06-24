İstanbul depremi için uzatmaları oynuyoruz

Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, uzun süredir beklenen İstanbul’da depremle ilgili hazırlıkların yeterli olmadığını belirtti.
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Olası İstanbul depreminin etkilerini anlatan “Derin Uğultu” belgeselinin galasına katılan Bilim Akademisi üyesi Naci Görür önemli uyarılarda bulundu.
T24’deki habere göre ‘Derin Uğultu’ deprem belgeselinin galası Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirildi. İstanbul’un en az 7.2 büyüklüğünde deprem tehdidi altında olduğunu söyleyen Görür, “30 sene içerisinde deprem olma olasılığı yüzde 64 olarak karşımıza çıkıyor. 2022 yılına geldiğimize göre artık uzatmaları oynuyoruz” dedi.
Görür, “Haliç’ten başlayıp Silivri’ye kadar kıyıdan itibaren 10 kilometre şerit içerisindeki yerleşim alanları daha fazla tehdit altında olacak” diye konuştu.
Haber Merkezi