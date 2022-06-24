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25 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

İstanbul sular altında kalabilir

24 Haziran 2022, Cuma 23:00
İstanbul’un tsunami tehlikesi altında olduğunu açıklayan UNESCO, 30 yıl içerisinde bir metreden yüksek tsunami ihtimalinin yüzde 100 olduğunu belirtti.

UNESCO yayınladığı yeni bir raporda Akdeniz için korkutan bir uyarıda bulundu. Marsilya, İskenderiye ve İstanbul’un tsunami tehlikesi altında olduğu belirtildi. Örgüt, bugüne kadar 21 ülkeden 40 topluluğun ‘tsunamiye hazır’ hale getirildiği programın kapsamını farklı kıyı toplulukları için de genişleteceğini paylaştı. UNESCO’nun söz konusu programına dahil edeceğini açıkladığı bölgeler arasında Marsilya, İskenderiye ve İstanbul da yer aldı. Üstelik UNESCO’ya göre İstanbul’un da aralarında bulunduğu bu bölgeleri önümüzdeki 30 yıl içinde bir metreden daha yüksek dalgaların vurması olasılığı yüzde 100 seviyesinde, yani kesin.

İSTANBUL ‘TSUNAMİYE HAZIR’ HALE GETİRİLECEK

Bugüne kadar tsunaminin çoğunlukla görüldüğü bölgeler olan Pasifik ve Hint Okyanusu’ndaki toplumlar, tsunamiye karşı nasıl mücadele edilebileceği konusunda temel bilgilere sahip durumdalar. Fakat İstanbul gibi bölgelerde yaşayan ve bugüne kadar tsunami tehlikesiyle karşılaşmayan bölgelerde bu bilgi birikimi bulunmuyor. UNESCO da bu kapsamda bu bölgelerdeki toplumları ‘tsunamiye hazır’ hale getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda örgüt, tsunami riski altında olan toplulukları 2030 yılına kadar eğitmeyi planlıyor. Örgüt, bunun yanı sıra 12 tsunami uyarı merkezini de kurmak için çalışmaları tamamladı. Bu merkezlerin beşiyse Yunanistan, Türkiye, İtalya, Fransa ve Portekiz’de bulunuyor.

Haber Merkezi

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