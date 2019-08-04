"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

Kışın kayakseverlerin yazın bilim meraklılarının buluştuğu nokta...

04 Ağustos 2019, Pazar 13:03
Antalya'da kışın kayakseverlere ev sahipliği yapan 2 bin 200 rakımlı Saklıkent, "22. TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği"nde gencinden yaşlısına çok sayıda bilim gönüllüsünü buluşturdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, başta TÜBİTAK olmak üzere çok sayıda kurum, kuruluş ve sponsorun desteğiyle 1-4 Ağustos'ta düzenlenen şenlik, Saklıkent'te gerçekleştiriliyor.

Şehir merkezine 50 kilometre uzakta, 2 bin 200 metre rakımda yer alan, kış mevsiminde kayakseverlerin uğrak noktası olan bölge, 22 yıldır da yaz aylarında gökyüzü ve bilim meraklılarına ev sahipliği yapıyor.

Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkının zaman zaman 15 derecenin üzerine çıktığı bölgede geceyi kurdukları çadırlarda geçiren, teleskoplarla gökyüzünü inceleme fırsatı yakalayan bilim meraklıları, gün içinde de konferans, seminer ve atölye çalışmalarına katılıyor. 

"Katılımcı sayımız bin 500'lere ulaştı"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda daha dar katılımcı kitlesiyle gerçekleştirdikleri şenliği bu sene bir üst düzeye taşıdıklarını söyledi.

Mandal, "Gökbilim ve uzay konusuna bir ilgi ve heyecan var. Bu ilgi ve heyecanı anlamlı hale getirmek istedik. Bu yıl bin katılımcımız var. Diğer misafirlerimizle katılımcı sayımız bin 500'lere ulaştı. Sadece gözlem şenliği değil seminerler ve atölyeler de eş zamanlı gerçekleştiriliyor." dedi.

Gençlerin bilime ve uzaya ilgisini sevindirici ve kıymetli bulduklarını ifade eden Mandal, katılımcılar arasında 6,5 aylık bebeğin de 71 yaşındaki kişinin de olduğunu belirtti.

Etkinliğe en çok 10 ile 20 yaş arasındakilerin ilgi gösterdiğine değinen Mandal, "Teknolojiyi sadece sosyal medyadan öğrenen ve kullanan değil, üreten, 'Geliştirmek istiyorum, ben farklıyım.' diyen çocuklar var burada. Etkinliğimize katılan bilim merkezlerimiz, öğrencilerimize sadece görerek değil elleri de kirlenerek öğrenme fırsatıyla teknoloji tabanlı bir eğitim veriyor." diye konuştu.

Mandal, katılımcıların en çok heyecanlandığı, öğrenmek istediği konunun "uzay ve gökyüzündeki cisimler" olduğunu söyledi.

Şenlikte saat 04.00'e kadar faaliyetler düzenlediklerini bildiren Mandal, "Yıldızlara baktıklarında onları tanımak istiyorlar. 25 yıl öncesinden gelen ışığı bugün görüyor olmayı anlamlandırmaya çalışıyorlar. Gençlerimizin heyecanlı ve istekli olması bizi geleceğe yönelik hem umutlandırıyor hem de sorumluluğumuzu artırıyor." ifadelerini kullandı.

Mandal, etkinliği gelecek yıl uluslararası düzeye taşımak için çalışma yapacaklarını kaydetti.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir ise şenliğe her yıl ilginin artmasından mutluluk duyduklarını, burada katılımcıların her anı bilimle dolu 4 gün geçirdiğini dile getirdi.

Özdemir, artan ışık kirliliğinin amatör astronomları etkilediğini, bilimsel çalışmalarda güçlüklere yol açtığını belirtti.

Işık kirliliğinin sadece Türkiye'nin değil modern dünyanın problemi olduğuna değinen Özdemir, "Bu enerji tasarrufu açısından da bir sorun. Doğayı, canlı yaşamını da olumsuz etkiliyor. Gökyüzündeki parlaklığın artması sonucu gök cisimlerinin bazılarını göremiyoruz. Daha az sayıda gök cismiyle çalışabiliyoruz. Işık kirliliği gözlemevinin çalışmalarına da sekte vuruyor." diye konuştu. 

"Ufkum açıldı"

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezinden gelen Ayşenur Ordukaya da 8 teleskopla şenliğe katıldıklarını, nebula, galaksi gözlemleri yaptıklarını söyledi.

Ankara'dan gelen Kübra Öz, internetten yaptığı başvurunun ardından kura sonucu şenliğe katıldığını belirterek, "İlk kez çadırda kaldım. Her şey yolunda. Ufkum açıldı. Etkinlik gayet keyifli geçiyor." dedi.

Katılımcılardan Gülsüm Çetin ise okuduğu alanla ilgili çok bilgi edindiğini kaydetti.

Etkinliğe ailesiyle gelen Murat Yılkaya da karanlıkta gökyüzünü gözlemlemenin çocukları için güzel bir deneyim olduğunu kaydetti.

Şehirdeki ışıklar nedeniyle geceleri yıldız göremediklerine değinen Yılkaya, "Burada ışık kirliliği olmadığı için gökyüzünü çok güzel gözlemleme imkanımız oluyor." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: antalya, saklıkent
Okunma Sayısı: 313
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bir merhamet haberi de Edirne'den geldi

    Ek sefer biletleri de tükenmek üzere!

    Sudan'da normalleşme yönünde önemli adım

    Kışın kayakseverlerin yazın bilim meraklılarının buluştuğu nokta...

    İran, yabancı bir tankere daha el koydu

    Manş Denizi'ni bu şekilde geçti

    ABD'de ikinci silahlı saldırı: 9 kişi öldü

    Meteoroloji İstanbul'u uyardı!

    İdlib'de ateşkes ilan edilmesi hakkında ABD'den açıklama

    17 Hacı adayımız vefat etti

    ABD'de 20 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin son durum?

    Salda Gölü için ahşap bariyer önlemi

    Yusuf Yazıcı'dan ayrılma kararı

    Korku duvarlarını yıktık

    İndirim aldatmacası

    Ahmet Davutoğlu'ndan Salda Gölü ve Kaz Dağları paylaşımı

    'Türkiye'nin her tarafında huzur olmasını istiyoruz'

    Moskova'daki protestolarda 600 kişi gözaltına alındı: Bunlardan 4'ü çocuk

    Türkiye ile köprüler atılmasın

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İlahiyat öğrencileri ve cemaatler
    Atilla YILMAZ

    Ezanın Arapça okunması Kürt şeyhlerine verilen ödünmüş
    Genel

    Korku duvarlarını yıktık
    Faruk ÇAKIR

    Çiftçiye kim destek verecek?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İndirim aldatmacası
    Mehmet KARA

    S-400-F-35 / ŞİÖ-AB denklemi
    Feyzullah ERGÜN

    Cennet ağaçlarından: Helile
    Risale-i Nur'dan

    İslâm’ın kudsî ve semavî kongresi: Hac
    Adnan NACİR

    Her gün yeni bir vergi...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.