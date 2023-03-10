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11 MART 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kuraklık var, tedbir yok

10 Mart 2023, Cuma 22:40
Türkiye, orta ve şiddetli kuraklık yaşarken, Prof. Dr. Murat Türkeş, tehlike yokmuş gibi davranıldığını söyleyerek “Temmuz ayı geldiğinde ‘eyvah’ diyeceğiz. Genel olarak kuraklık tehlikesine karşı alınmayan önlemlerin ve atılmayan adımların faturası da kabarık olacak” şeklinde uyarıda bulundu.

Olağanüstü kuraklık riski

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve TEMA Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş ülkenin büyük bölümünde şu anda orta ve şiddetli kuraklık yaşandığını belirtti. Hürriyet’ten Emre Eser’in haberine göre, uzun süredir uzmanlar tarafından yapılan uyarılara rağmen kuraklık tehlikesinin henüz tam olarak anlaşılmadığını söyleyen Türkeş, “Maalesef depremlerde binlerce vatandaşımızı kaybettik. Şehirler harap oldu. Bizim her alanda afetlere hazırlıklı olmamız, risk azaltım planlarını güçlü şekilde uygulamamız gerekiyor. Bu, deprem için de kuraklık için de geçerli” dedi.

MALİYET BÜYÜK OLACAK

Günden güne büyüyen kuraklık tehlikesine dair değerlendirmelerde bulunan Türkeş, “Kasım ayından itibaren çok kısıtlı yağış aldık. Her bölge için tehlike söz konusu. Hâlâ bir tehlike yokmuş gibi davranıyoruz. Ciddi adım atan, bu durumun farkında olan bir kurumumuz yok. Temmuz ayı geldiğinde ‘eyvah’ diyeceğiz. Sulama suyu ihtiyacımız o zaman daha çok ortaya çıkacak. Şu an hububat için durum idare edilebilir ama bol su isteyen sebze-meyveler için yazın sıkıntı büyük olacak. Genel olarak kuraklık tehlikesine karşı alınmayan önlemlerin ve atılmayan adımların faturası da kabarık olacak” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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