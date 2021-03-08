OPPO, Türkiye’de test üretimine başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli dev akıllı telefon markası OPPO’nun, İstanbul Tuzla’da yapımı devam eden fabrikasında test üretimine başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tuzla’da 12 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrika, Çin menşeli cep telefonu markası OPPO tarafından akıllı telefon üretim tesisine dönüştürüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşviki ile desteklenen OPPO’nun üretim tesisinde kurulum çalışmalarına Kasım ayı itibarıyla başlandı. Fabrikada yaklaşık 3 ay içinde SMT üretim bandı ve bütün sistemler kuruldu. Deneme üretimi aşamasında önemli sayıda yeni istihdam oluşturuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrikanın kurulum çalışmaları ve test üretimlerini yerinde inceledi. Çalışanlarla sohbet eden Varank, test üretiminden çıkan cep telefonlarını imzaladı. Bakan Varank, çok yakında “Made in Türkiye” ibareli, OPPO marka akıllı telefonların raflardaki yerini alacağını duyurdu. AA

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