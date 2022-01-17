Prof. Görür: Marmara’yı etkileme potansiyeli var

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, bugün Gökçeada açıklarında gerçekleşen 5.4 şiddetindeki depremi sosyal medya hesabından yorumladı.

Görür, depremin Marmara’yı etkileyebilme potansiyelinin olduğunu belirtti. Artıgerçek’deki habere göre Twitter’dan paylaşımda bulunan Görür, “Yunanistan Halkidiki Yarımadası’nda 5,4’lük deprem oldu. Bu deprem Kuzey Ege Çukurluğunda. Bu çukurluk Kuzey Anadolu Fay Zonunun devamı. Bu depremin Marmara’yı belirli ölçüde etkileme potansiyeli var. Biliyorsunuz, bizdeki 1999 depremleri Yunanistan’daki fay kesimini etkilemişti” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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