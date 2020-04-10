Robotlara yol açıldı

Koronavirüs salgını sonrası insanlar arasındaki mesafede ciddÎ bir artış yaşanmasıyla beraber insanların boşluğunu robotlar doldurmaya başladı.

Koronavirüs ile birlikte ülkeler virüsün yayılışını durdurmak için insan etkileşimini kısıtlama yoluna giderken, robotlar insanlardan boşalan alanları dolduruyor. Perakende sektöründen eğlenceye kadar hayatın her alanında yavaş yavaş yerini alan robotların yeni koronavirüs (kovid-19) salgını ile birlikte sağlık sektöründe kullanım alanları genişliyor. Koronavirüs öncesi fabrikalardaki üretimden perakende sektörüne kadar özellikle ticareti ve ekonomiyi etkileyecek alanlarda insanların yerini alacağı konuşulan robotlar şimdi ise koronavirüs salgının yoğun görüldüğü ülkelerdeki hastanelerde, kamuya açık alanların ilaçlanmasında ve kişiler arasındaki sosyal mesafeyi denetlemek için kullanılıyor. Robotların kullanımı sadece sağlık sektörü ile kısıtlı kalmazken, hizmet robotları evde yalnız kalmak zorunda olanlar için de kullanılırken oteller gibi hizmet sektöründe de daha sık kullanılmaya başlandı.

Robot polisler devrede

Tunus’ta koronavirüs yasaklarına uymayarak sokağa çıkanlara, robot polisle müdahale ediliyor. Güvenlik güçlerinin merkezden yönettiği robot polisler, sokağa çıkma yasağına uymayanlara kimlik soruyor. Çin’de ise robotlar koronavirüse karşı daha çok kamuya açık alanlarının dezenfekte edilmesinde kullanılırken ülkenin bazı şehirlerinde el dezenfektanı deposu bulunan robotlar insanlara yaklaşarak dezenfektan sıkıyor, bazıları ise insanları ateşlerini ölçerek uyarılarda bulunuyor.

Robot talepleri arttı

Nikkei Asian Review’e konuşan Çinli Yunji Technology firması da koronavirüs sonrası otellerin de robot taleplerinde artış yaşandığını söyledi. Yunji Technology Başkan Yardımcısı Yang Zi, Çin’deki otellerin robotların müşteriler üzerinde sıcak bir algı bırakmayacağı için önceleri kullanmadığını ancak koronavirüs salgının ardından insanlar arası etkileşimi azaltacağı için şimdilerde robot taleplerinin arttığını belirtti.