Sağlık çalışanlarına asetatlı koruyucu maske

Koronavirus (Covid-19) vakalarında sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu asetatlı koruyucu maske üretmek için hızlı bir şekilde çalışmalara başlandı.

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “DOF Robotics olarak elimizdeki 3D printerlar ile maske üretimi için harekete geçtik. Hedefimiz bu hafta 500, bir ay içinde 5 bin asetatlı koruyucu maskeyi teslim edebilmek için ekibimle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Elinde 3D printer bulunan bütün firmaların elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu 3 boyutlu yazıcılar ile sadece asetatlı maske değil, Covid-19 salgını süresince kullanılmakta olan daha birçok farklı ürünler mevcut. Solunum cihazlarında kullanılan filtreler de bu cihazlar ile rahatlıkla üretilebiliyor. Eğer yeterli miktarda 3 boyutlu yazıcı ile firmalarımız bu sürece destek verirlerse, mümkün olan en kısa sürede bu salgının üstesinden gelinebilecektit” dedi.

İstanbul – Yeni Asya