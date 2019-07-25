Samsung'un katlanabilir telefonu eylülde satışa çıkacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, deneme sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle satışı ertelenen katlanabilir telefonu Galaxy Fold’un eylül ayında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Yazılı açıklamayla katlanabilir ilk akıllı telefonunun satışa hazır olduğunu belirten şirket, cihazda bir takım önemli değişiklikler yapıldığını belirtti. Buna göre Galaxy Fold’da yapılan bazı değişiklikler şöyle: -Telefonun katlanabilir ekranı üzerindeki koruyucu tabakanın ebatları büyütüldü, bu tabakanın çıkarılmaması gerektiği daha belli hale getirildi, -Ekranın altına toz parçacıklarının girmemesi için daha fazla önlem alındı, -Cihazın katlanabilen kısmı güçlendirildi. Euronews Türkçe

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