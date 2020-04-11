Siber güvenlik ihtiyacı arttı

Kovid-19 salgınıyla birlikte internet üzerinden yapılan işlemlerde artış yaşandı. Bu durum siber güvenlik ve bilgi güvenliği endişelerini beraberinde getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını birçok kurum ve kuruluşu uzaktan çalışma modeline yönlendirirken, bu durum siber güvenlik kaygılarını ve tedbirleri beraberinde getirdi. Küresel bir salgın halini alan Kovid-19’a karşı ülkeler çeşitli tedbirler uygulamaya başladı. Sosyal mesafenin korunması ve insanlar arasında temasın en aza indirilmesi amacıyla başvurulan evden çalışma modeli, işlerin aksamaması için tercih edilen yöntemlerden biri oldu. Bu durum, siber güvenlik ve bilgi güvenliği endişelerine yol açarken, çeşitli tedbirlerle tehditlerin bertaraf edilmesine çalışılıyor. Güvenlik uzmanları da evden çalışma ortamında, önemli bilgilerin çalınmaması için kullanıcıların çok dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor. Özellikle son dönemde koronavirüsle ilgili 4 bine yakın alan adının alındığı, zararlı sitelerin oltalama tekniğiyle bilgileri çalabileceği uyarıları birbiri ardına yapıldı.

Siber risk ikazı

Bilgi ve iletişim güvenliğinin sağlanması için çeşitli uygulamalarla vatandaşlara destek veren bazı şirketler de ücretsiz uygulamalarını kullanıma sundu. Bu şirketlerden ZEMANA’nın Teknolojiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yağızhan Atmaca, salgın dolayısıyla günlük hayatta yüz yüze ya da sosyal ortamlarda yapılan birçok aktivitenin sosyal mesafeyi korumak amacıyla internet üzerinden gerçekleştirilmeye başlandığını söyledi. Bu durumun çeşitli riskleri beraberinde getirdiğine dikkati çeken Atmaca, “İnternet üzerinden yapılan etkinlik ve işlemlerde çok ciddî artışlar yaşanıyor. Bu durum bugüne kadar kritik altyapılar, bankacılık, e-ticaret, e-devlet hizmetleri, kişisel bilgiler gibi alanları hedefleyen siber suçluların da ne yazık ki iştahını kabartıyor” dedi.