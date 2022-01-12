Son yılların en sıcak Aralık ayı yaşandı

Türkiye son yılların en sıcak aralık ayını yaşadı. 2021 yılı aralık ayı, uzun yıllar aralık ayı ortalamasının 1,4 derece üzerinde gerçekleşti ve termometreler 27 dereceyi gördü.

Türkiye’de geçen ay en yüksek sıcaklık 27,1 dereceyle Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 26,4 derece ile Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, Aralık 2021’de ortalama sıcaklıklar Marmara Bölgesi’nin kuzeyinde ve bütün kıyı kesimlerinde, Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde; İzmir, Ödemiş, Isparta, Alanya, Osmaniye, Eğirdir, Acıpayam, Elmalı, Kale/Demre, Kırıkkale, Polatlı, Erciş ve Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, Bitlis çevresinde altında gerçekleşti. Sıcaklıklar yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında seyretti. Uzun yıllar Aralık ayı ortalama sıcaklığı 4,6 derece iken, geçen ay 6 derece olarak ölçüldü. Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi, sıfırın altında 26,4 derece ile aralıkta en düşük sıcaklığın görüldüğü yer oldu. En yüksek sıcaklık ise 27,1 derece ile Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde tesbit edildi.

51 yılın en sıcak 10’uncu aralık ayı

2021 yılı Aralık ayı, uzun yıllar Aralık ayı ortalamasının 1,4 derece üzerinde gerçekleşti ve son 51 yılın en sıcak 10’uncu Aralık ayı olarak oldu. Marmara Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin kuzeyinde ve bütün kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Ege Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar İzmir, Ödemiş çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Akdeniz Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar Isparta, Alanya, Osmaniye, Eğirdir, Acıpayam, Elmalı, Kale /Demre çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretti. İç Anadolu Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar Kırıkkale ve Polatlı çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Ortalama sıcaklıklar, Karadeniz Bölgesi’nde geçen ay kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar Bitlis çevresinde mevsim normallerinin altında, Erciş çevresinde mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise ortalama sıcaklıklar, Ceylanpınar çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti.