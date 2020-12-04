Sosyal medyaya ceza hükümeti de vuracak

Türkiye’de temsilcilik bulundurması yasal olarak zorunlu hale gelen Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformlarına verilen ikinci 30 günlük süre doldu.

Bu kez 30 milyon TL’lik idari para cezası uygulanacak sosyal ağ platformları temsilcilik açmazlarsa bir sonraki aşamada reklam yasağıyla karşı karşıya kalacak. İlk aşamada kesilen 10 milyon TL’lik cezanın ödenmediğini belirten Prof. Dr. Yaman Akdeniz’e göre 3. aşamadaki reklam yasağından hükümet de etkilenecek. Gazete Duvar’ın haberine göre, Akdeniz, olası üçüncü cezaya ilişkin şunları kaydetti: “Facebook, Türkiye’ye, aldığı reklamlarla ilgili bedel üzerinden hem KDV hem dijital vergi hem de stopaj ödüyor. Dolayısıyla bu kaybı sadece KOBİ’lerin veya Facebook’un olarak nitelendirmek doğru olmaz. Hükümet de kaybedecek. Bu ceza eğer uygulanırsa ciddî bir gelir kaybına da yol açacak. (…) KOBİ’ler de kaybedecek, Covid-19 döneminde bu reklâmları kullanan vatandaşlar, sıklıkla elektronik ticaretten alış veriş yapan halk da etkilenecek.”