SpaceX, Starship'i ilk defa yörüngeye fırlatmayı deneyecek

SpaceX kurucusu Elon Musk, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) desteğiyle geliştirilen uzay aracı Starship'i Ocak 2022'de ilk defa yörüngeye fırlatmayı deneyeceklerini açıkladı.

Ulusal Akademiler Uzay Çalışmaları Kurulunun toplantısına çevrim içi katılan Musk, Ay'a dönüş projesi kapsamında geliştirilen Starship'in uçuş hazırlıklarıyla ilgili, "Aralık'ta test çalışmalarını hızlandıracağız. İlk uçuşla ilgili risk çok fazla, bu yüzden başarı olasılığının çok yüksek olduğunu söyleyemem." dedi.

Buna rağmen çok ilerleme kaydedeceklerini söyleyen Musk, ilk kez bir mega güçlendiricinin üzerinde fırlatılacak Starship'in 2022 bitmeden başarılı bir şekilde yörüngeye ulaşacağından emin olduğunu ifade etti.

NASA, nisan ayında 2025'te Ay'a gidecek astronotların iniş kapsülünün inşası için SpaceX'i seçtiğini duyurmuştu.

SpaceX, Starship'in SN15 prototipini 5'inci denemesinde yaklaşık 10 dakikalık yüksek irtifa uçuşunun ardından güvenli bir şekilde yere indirmeyi başarmıştı.

2028'e kadar sürmesi planlanan insanlı seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burası basamak olarak kullanılarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.