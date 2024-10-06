100 çocuktan 14’ü ekransız vakit geçiriyor

YAPILAN ARAŞTIRMAYA GÖRE 100 ÇOCUKTAN SADECE 14’Ü İDEAL BİR ÇOCUKLUK GEÇİRİYOR. ÜÇ DÖRT YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLAR EKRAN KARŞISINDA FAZLA ZAMAN GEÇİRDİĞİ İÇİN YETERLİ DÜZEYDE UYUMUYOR VE FİZİKSEL AKTİVİTEDEN MAHRUM KALIYOR.

Gelişim uzmanları, beş yaşın altındaki çocukların günde en az bir saati yoğun egzersizle, üç saati fiziksel aktiviteyle, 10-13 saati uykuyla ve sadece bir saati ekran başında geçirmesini öneriyor.

Ancak Euronews’ün haberine göre JAMA Pediatrics dergisinde yayınlanan ve 33 ülkeden yaklaşık 7 bin çocuğu kapsayan araştırmada, dünya genelindeki çocukların sadece yüzde 14,3’ünün bu önerilere uyduğu saptandı.

Üç yaşın altına ekran verilmemeli

Araştırmada çocukların yüzde 58’inin ekran başında bir saatten fazla vakit geçirdiği, yüzde 51’inin fiziksel aktiviteden mahrum kaldığı ve yüzde 19’unun yeterince uyumadığı görüldü. Araştırmacılar erken çocukluk döneminin, sağlıklı alışkanlıklar edinmek için kritik bir dönem olduğunu ve bulguların dünyanın dört bir yanındaki insanların ‘yaşam boyu sağlık ve refahı’ üzerinde ciddi etkileri olabileceğini söylüyor. Avrupa’da birçok ülke, çocukların ekran başında geçirdiği süreyi sınırlandırmaya çalışıyor. Eylülde İsveç Halk Sağlığı Kurumu iki yaşından küçük çocuklar için ekranların yasaklanmasını önerdi.Fransız hükümetiyse, üç yaşından küçük çocukların ekran başında vakit geçirmemesi gerektiğini, altı yaşına kadar da bunun ‘katı biçimde sınırlandırılması’ gerektiğini savunuyor.

Haber Merkezi