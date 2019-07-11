Twitter'a erişim sıkıntısı

Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları akşam saat 21.30 sıralarından itibaren Twitter’a uzun bir süre giriş yapamadı.

Twitter’a girmek isteyenler 'Teknik sorun' ekranıyla karşılaşırken aynı zamanda TweetDeck de kullanılamadı. Twitter’a giren sosyal medya kullanıcıları "Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz" ifadeleriyle karşılaştı. Geçen günlerde de uzun süre Instagram ve Facebook'a giriş yapılamaması gündeme oturmuştu.

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