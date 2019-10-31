"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Twitter siyasi reklamları yasaklama kararı aldı

31 Ekim 2019, Perşembe 20:26
Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey, platformdaki siyasetle ilişkili reklamların 22 Kasım itibarıyla durdurulacağını açıkladı.

Sadece insanları oy vermeye teşvik etmek gibi reklam kampanyalarına izin verileceğini söyleyen Dorsey, “Siyasi mesaj kazanılmalı, satın alınmamalı” dedi.

Kararı Twitter üzerinden duyuran Dorsey, yapay zeka teknolojisi kullanılarak görüntülerin manipüle edilmesi anlamına gelen ‘deepfake’ videolara işaret ederek, milyonlarca insanın hayatını etkileyen siyasetin teknoloji aracılığıyla yönlendirilmeye daha açık bir hale geldiğini de dile getirdi. Dorsey, bir de bu kampanyalardan para alarak bu sorunları katmanlaştırmanın gereksiz olduğunun altını çizdi.

Bu açıklama Twitter’ın politikasındaki büyük bir değişime işaret ediyor. ABD’deki 2016 seçimleri süresince platform etiketler ve tweetlerle kampanyalar için yeni hedefleme seçenekleri sunmuştu. Ancak bunun sonucunda Rusya merkezli trol kampanyalarının hedefi haline gelmişti.

Karar, neyin doğru neyin yanlış olduğuna kullanıcıların karar vermesi gerektiğini ve yanlış bilgi içerdiği düşünülen siyasi kampanyalara müdahale edilmeyeceğini açıklayan Facebook’un politikasına ise zıt bir tutumu öngörüyor.

Etiketler: Twitter, siyasi reklam
Okunma Sayısı: 127
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

    Trump, İngiltere İşçi Partisi liderini eleştirdi

    'ABD İspanya'ya yaptırım uygulayacak' iddiası

    Tahliye olan Erdem'den ilk açıklama

    Boris Johnson'dan flaş seçim vaadi

    Berat Albayrak: Ezber bozuyoruz

    IŞİD yeni liderini açıkladı

    Trump'ın azil sürecinde yeni gelişme

    Arınç: KHK mağduriyetlerine son verilsin

    CHP'den kayyım atamalarına tepki

    Rusya ve Türkiye arasında uzay alanında işbirliği

    Eren Erdem'e tahliye kararı

    "Kınama, reddetme ve yok hükmünde sayılma" kararı Resmi Gazete'de

    Pakistan'da ölü sayısı 62'ye yükseldi

    'Her an her şey olabilir'

    İngiltere'nin AB'den çıkış maliyeti dudak uçuklatıyor

    Afrin'deki terör saldırısında 8 sivil öldü, 14 sivil yaralandı

    Bu fırsat kaçmasın
    📷

    Bir fotoğraf bir vecize...

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dua dayatmasına geri dönülmesin
    Ahmet BATTAL

    Staj parası isteyeni korkutan devlete
    Cenk ÇALIK

    Fıtrî haccam olan sivrisinekler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    “Yeniden doğmuş gibiyim”
    Ahmet Cemil Çökren

    Tövbekâr
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberlerin ortak bir yadigârı: Nikâh
    Genel

    Arınç: KHK mağduriyetlerine son verilsin
    Mikail YAPRAK

    Kardeşlik hukuku
    M. Latif SALİHOĞLU

    İkinci Mecliste ilk muhalefet hareketi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.