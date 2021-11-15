Uzay çöpü problemi büyüyor

ISS’in 23 yıllık yörünge ömrü boyunca, enkazdan kaçınma eylemi gerektiren yaklaşık 30 yakın kaza riski oluştu.

Bu müdahalelerden üçü 2020’de meydana geldi. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Fengyun-1C hava uydusundan kalan bir enkaz parçasının kendisine doğru ilerlemesi nedeniyle acil yörünge değişikliği yaptı. Artıgerçek’deki habere göre NASA tarafından yapılan açıklamaya göre ISS, uzay çöpü kaynaklı bir çarpışmaya daha müdahale etmek zorunda kaldı. Gemide bir astronot ve kozmonot mürettebatı varken, acil bir yörünge değişikliğine gidildi. 2007’de Çin’in bir anti-uydu füze testiyle yok edilen ve artık kullanılmayan Fengyun-1C hava uydusundan kalan enkazlardan birinin istasyona ilerlemesi nedeniyle ISS’ye bağlı roketlerden birinin hızı saniyede 0.7 metre değiştirildi ve yörüngesi 1.2 kilometre yükseldi. Çoğu uzay çöpü, bir mermiden neredeyse yedi kat daha hızlı şekilde yörüngede dolaşabiliyor. LEO’daki hız oranı ve enkaz hacmi nedeniyle, mevcut ve gelecekteki uzay tabanlı hizmetler, keşifler ve operasyonlar, uzaydaki ve dünyadaki insanlar ve mülkler için büyük bir güvenlik riski oluşturuyor.

Haber Merkezi