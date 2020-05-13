Varank: Haziran ayında önemli bir müjdemiz olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kovid-19'u erken aşamada tespit edecek ve dünyaya örnek olacak yenilikçi kit geliştiriliyor, prototipin haziranda tamamlanması bekleniyor." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, COVID-19 Türkiye Platformu'nun düzenlediği "Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı"nda yaptığı konuşmada, "Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak." dedi. Varank, "Yarın 'Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme' ve 'Patent Tabanlı Teknoloji Transferini Destekleme' çağrılarına çıkıyoruz." diye konuştu. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Varank, "Kovid-19'u erken aşamada tespit edecek ve dünyaya örnek olacak yenilikçi kit geliştiriliyor, prototipin haziranda tamamlanması bekleniyor." dedi. AA

Okunma Sayısı: 359

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.