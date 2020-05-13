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13 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Varank: Haziran ayında önemli bir müjdemiz olacak

13 Mayıs 2020, Çarşamba 11:14
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kovid-19'u erken aşamada tespit edecek ve dünyaya örnek olacak yenilikçi kit geliştiriliyor, prototipin haziranda tamamlanması bekleniyor." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, COVID-19 Türkiye Platformu'nun düzenlediği "Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı"nda yaptığı konuşmada, "Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak." dedi. 

Varank, "Yarın 'Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme' ve 'Patent Tabanlı Teknoloji Transferini Destekleme' çağrılarına çıkıyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Varank, "Kovid-19'u erken aşamada tespit edecek ve dünyaya örnek olacak yenilikçi kit geliştiriliyor, prototipin haziranda tamamlanması bekleniyor." dedi.

AA

Etiketler: Mustafa Varank, haziran ayı, önemli, müjde
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