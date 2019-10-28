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28 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Veri ihlallerinden yaklaşık 3 milyon kişi etkilendi

28 Ekim 2019, Pazartesi
Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK), 2017 yılından bu yıl 25 Ekim’e kadar 129 “veri ihlal bildirimi” yapıldığı ve yaklaşık 3 milyon kişinin etkilendiği bildirildi.

KVKK’den yapılan açıklamada, veri işleyen şirketlerin, veri ihlali yaşamaları durumunda Kuruma ve verisi ihlal edilen kişilere bildirmek zorunda olduğu belirtildi. Kişisel veri ihlal bildirimlerinin, ihlalden etkilenen kişiler hakkında ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların önüne geçilmesini sağladığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:  “KVKK’ye 2017’den bu yıl 25 Ekim’e kadar 129 veri ihlal bildirimi yapıldı. Kuruma bildirimi yapılan veri ihlallerinden yaklaşık 3 milyon kişi etkilendi. Bu ihlal bildirimlerinin 36’sı Kurumun internet sitesinde yer aldı. 6698 sayılı Kanun ve ilgili Kurul kararına göre işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumluları bu durumu en geç 72 saat içerisinde KVKK’ye bildirmek zorundalar.”

AA

Etiketler: veri ihlali
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