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14 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

WhatsApp'ın sözcüsünden 'casus yazılım' açıklaması

14 Mayıs 2019, Salı 12:15
Gelişmiş bir casus yazılımın, mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden hedeflenen cep telefonlarına bulaştığı bildirildi.

Financial Times gazetesi, İsrailli yazılım firması NSO Grup'un geliştirdiği casus yazılımın, WhatsApp uygulamasını kullanan cep telefonları ve diğer cihazlara bilgisayar korsanları tarafından uzaktan yerleştirilebildiğini yazdı. 

WhatsApp'ın sözcüsü de kötücül yazılımın, uygulamanın arama fonksiyonu üzerinden sadece cevapsız çağrılar yoluyla telefonlara sızabildiğini ifade etti.

Yazılımdan etkilenen kullanıcı sayısının bilinmediğini ancak kullanıcıların seçilerek hedef alındığını belirten sözcü, şirketin bu durumu ay başında fark ettiğini söyledi. 

WhatsApp, dün 1,5 milyar kullanıcısından önlem olarak uygulamayı güncellemelerini istemişti.

NSO Grup ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İsrail şirketinin geliştirdiği bir casus yazılımın ismi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde geçmişti.

Toronto Üniversitesine bağlı Citizen Lab kuruluşu, Suudi Arabistan'ın NSO Grup'tan aldığı "Pegasus" adlı casus yazılım teknolojisiyle Kaşıkçı'yı izlediğini ortaya çıkarmıştı.

AA

Etiketler: whatsupp, casus yazılım
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