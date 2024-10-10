Yapay zekânın kâşifi: Pişmanım

Hayatımızın her alanına olduğu gibi bu yılın Nobel ödüllerine de “Yapay Zekâ” damga vurdu. Nobel ödül komitesi “yapay sinir ağlarıyla makine öğrenimini mümkün kılan temel keşifler ve icatlar için” açıklamasıyla fizik ödülüne iki bilim insanını, John J. Hopfield ve Geoffrey E. Hinton’ı lâyık gördüğünü açıkladı.

AB yapay zeka paktını 100'den fazla şirket imzaladı

Yapay zekâ: Kâinatta tesadüfe yer yok

Peygamberin (asm) avucunda zikreden taşlardan Yapay Zeka uygulamaları John Hopfield yapay sinir ağları üzerinde çalışan bir isim. 1982 yılında yayınladığı makalesi bu açıdan çığır açıcı bir nitelik taşıyor. Geoffrey Hinton ise sadece akademik çalışmalarıyla değil, bizzat teknoloji şirketlerinde görev üstlenerek yapay zekâ çalışmalarının içeriden şekillendiren bir isim. Hatta ona “yapay zekânın büyükbabası” diyorlar. Büyükbaba Hinton, 2012’de bilgisayarların “görmesini” sağlayan teknolojiyi öğrencileri ve ekibiyle Toronto Üniversitesi’nde geliştirerek bugünün yapay zekâ teknolojilerinin önünü açtı. Fakat asıl çarpıcı olan, Google’da geçen on yılın ardından yapay zekâ çalışmalarını “tehlikeli” bularak geçen yılın nisan ayında istifa etmesiydi. Sadece istifa etmekle de kalmadı Hinton, yaşamını adadığı çalışmaları yapmaktan pişmanlık duyduğunu söyledi.

Okunma Sayısı: 319

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.