Yetişkinlerin yüzde 79’u mobil oyun oynuyor

Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’u mobil oyun oynarken, mobil oyuncuların yüzde 49,2 ile en çok aksiyon-macera türü oyunları tercih ettikleri görüldü.

Ayrıca mobil oyuncuların bir günde mobil cihazlarından ortalama 4 saatten fazla zaman geçirdikleri tespit edildi. Medya takip kurumu Ajans Press, mobil oyunlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre bu yıl mobil oyunlar ile alakalı 714 haber çıkışı olduğu görüldü. En çok konuşulan haber başlıkları incelendiğinde ise yerli oyun firmasının 1,8 milyar dolara satılmasının son 2 ayın en çok konuşulanı olduğu görüldü. Elde edilen bilgilere göre, Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’u mobil oyun oynadığı saptandı. Mobil oyuncuların yüzde 49,2 ile de en çok aksiyon-macera türünü tercih ettikleri görüldü. Araştırma 21 ülkeyi kapsarken, Türkiye’deki mobil oyunlarla ilgili tüm verileri ortaya koyduğu saptandı. Böylelikle bütün internet kullanıcıların yüzde 84’ünün en az bir cihaz ile mobil oynadığı kaydedildi. İstanbul – Yeni Asya

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