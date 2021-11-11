YouTube ‘beğenmeme’ sayılarını gizleyecek

YouTube, yeni özelliklerini test edeceğini duyurdu. Bünyesindeki videolarda ‘herkese açık beğenmeme’ sayıları gizlenecek. Organize disslike saldırılarının önüne geçmek isteyen şirket, ‘beğenme’me butonunun kaldırılacağını açıkladı.

Yeni açıklamaya göre YouTube içerisinde yer alan videoların hiçbirinde ‘beğenmedim’ sayısı görülmeyecek. Sputnik’teki habere göre Beğenmedim’ butonu duracak ancak kimse bir videonun kaç kişi tarafından beğenilmediğini anlayamayacak. Videoların beğenilmeme sayısını sadece videoyu üreten muhteva üretici görebilecek. Haber Merkezi

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