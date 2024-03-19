Bıçaksız ameliyat: Oruç

ORUÇ VE SAĞLIK

Batıda oruç “Bıçaksız ameliyat!” olarak tanımlanmakta ve oruç ile ilgili çok sayıda ilmî makale neşredilmektedir. Başta Almanya olmak üzere “oruçla tedavi eden” onlarca klinik açılması da son derece manidârdır. Yapılan araştırmalar, midemizi sindirimle meşgul etmediğimiz takdirde yıllardır depolamış olduğumuz toksinlerin yani zehirli maddelerin vücudumuzdan atıldığını göstermiştir. Üstelik açlık süresi uzadıkça atılan toksinlerin miktarında da artış olduğu tespit edilmiştir.Bu ilmî hakikat Prof. Dr. Arnold Ehret tarafından şu şekilde ifade edilmiştir: “Oruç sırasında sadece su içtiğinizde, insan mekanizması sanki kirli ve sulu bir süngeri sıkarmışsınız gibi kirini dışarı verir. Tabi bu durumda söz konusu kir, yapışkan özellikteki mukustur, hatta birçok durumda irin ve ilaçlardır. Bu atıklar, tamamen sökülene kadar kan dolaşımına katılarak, bir süzgeci andıran böbreklerin narin dokularından dışarı atılırlar.”

Kainatta boşluk olmadığı gibi vücudumuzda da boşluk yoktur. Sindirim sistemimizin oruçla saatlerce dinlenme imkânı bulması vücudun “detoks” mesaisinin başlaması manasına gelir. Günümüzde çok sayıda işlenmiş gıda tüketerek gıda katkı maddelerini vücutlarımızda biriktiriyoruz. Bu katkılar vücutta toksin (zararlı madde) haline gelir. Bu maddelerin çoğu yağlarda depolanır.

Oruç sırasında, özellikle yağlar yakılır ve toksinler salınır. Vücuttaki karaciğer, böbrekler ve diğer organlar detoks sürecine dahil olur. Vücut, enerji oluşturmak için yağ rezervlerini tüketmeye başladığında, yağ birikintilerinde bulunabilecek zararlı toksinleri de yakacaktır. Bu yakım işlemi bedeni temizler ve sağlıklı bir yaşam tarzını destekler.

Oruç ibadetini bütün seneye yayarak istifademizi artırmaya çalışmamız sağlığımıza müspet tesir edecektir. Ayrıca, gıda katkı maddeli fabrikasyon gıdalardan uzak durmamızın ehemmiyetine tekrar dikkat çekmek istiyoruz…