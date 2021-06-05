Canlı su ve Zemzem

Üstad Bediüzzaman’ın, “Şu kâinat denilen âlem-i ekber (büyük âlem) ve insan denilen onun misal-i musağğarı (küçültülmüş örneği) olan âlem-i asgar (küçük âlem), kudret ve kader kalemiyle yazılan âfâkî (harici âlem) ve enfusî (insanın kendisi) vahdaniyet delâilini (Allah’ın bir olduğunun delillerini) gösteriyorlar.” 1 şeklindeki ifadesi son derece veciz ve ilmî hakikatleri kapsayıcıdır.

İnsanın küçük bir kâinat, kâinatın da büyük bir insan mahiyetinde yaratıldığını anlıyoruz. Meselâ, dünyanın ve insanın yaklaşık su oranları birbirine çok benzer. Demek ki sadece nicelik değil, nitelik yönünden de insan ve kâinat arasında bağlantı kurabiliriz.

Sayısız faydaları olan içecek: Su

Su hakkında onlarca âyet nazil olmuştur. Bir kısmını nazara verelim:

“İnkâr edenler görmediler mi ki, şüphesiz gökler ve yer birbirine bitişik idiler de onları ayırdık ve her canlı şeyi, sudan yaptık. Hâlâ îmân etmiyorlar mı?” 2

“O, insanı bir damla sudan yarattı. Fakat bakarsın ki (insan) Rabbine apaçık bir hasım oluvermiştir.” 3

“…Ve gökten bir su indirip, onunla size rızık olmak üzere mahsûller çıkarandır…” 4,

“Allah O (Rabbiniz)dir ki, gökleri ve yeri yarattı ve gökten bir su indirdi de onunla size rızık olmak üzere mahsûller çıkardı. Ve izni ile denizde akıp gitmesi için gemileri emrinize itâat eder kıldı. Nehirleri de hizmetinize verdi.” 5

Su olmadan hayatın devamı mümkün değil. Her canlının sudan oluşması, insanın bir damla sudan yaratılması, gökten su indirerek nihayetsiz rızık çıkartması, suda ulaşım sağlayan gemilerin emrimize verilmesi gibi sayısız faydaları barındıran suyu ihsan eden Rabbimize lâyıkıyla hamd ile şükredebiliyor muyuz acaba?

Su sadece içmek için değil, tarım ve hayvancılık içinde hayatî fonksiyonlara sahip. Prof. Dr. Wayne Meyer, 1998 yılında kamuoyunun dikkatine sunduğu rakamlara göre; 1 kilo buğday üretmek için 715-750 litre, 1 kilo mısır için 540-630 litre, 1 kilo pirinç üretimi için 1550-2000 litre suya ihtiyaç varken, 1 kilo et üretmek için 50.000-100.000 (son rakamlar 16.000 lt) civarındadır.

Endüstri için gereken su miktarı çok daha fazladır. Çoğunlukla sanayileşmiş ve zengin ülkelerin tükettiği 1 litre petrolün çıkartılması için 2.5 litre su harcanmaktadır Bir arabanın imalatı için kullanılan su 400.000 litredir. Pamuklu bir tişört yapımı için bile pamuğun yetişmesi, boyanması derken 2.700 litre su harcanmaktadır. 6

% 1’i israf etmek ister misiniz?

Üstelik yeryüzündeki suların % 97’si tuzlu % 2’si kar ve buzdan oluştuğu için doğrudan kullanamıyoruz. Sadece % 1’inden içme suyu olarak istifade edebiliyoruz. Onun da maalesef % 40’ını israf ediyoruz. Dünya nüfusunun % 27’sinin evinde su tesisatına sahip değil. Her yıl sekiz milyon insan sudan bulaşan hastalıklar sebebiyle vefat ediyor. Bütün bunlara rağmen bir ailenin günlük ortalama 1000 litrenin üzerinde su kullanmasını nasıl izah edebiliriz?

Her gün su bulamadığı için altı bin çocuk vefat ederken yaklaşık bir milyar insan temiz suya ulaşma imkânından mahrum olduğunu düşünmemiz gerekmez mi?

Evet, her damlası bu kadar kıymetliyken % 40 civarındaki israfı nasıl anlamamız ve neler yapmamız gerektiğini vicdanlara havale ediyoruz…

İçeceklerin efendisi: Su

“Dünyada da, ahirette de içeceklerin efendisi sudur” buyuran Peygamberimiz (asm) hayatımızda en önemli içeceğin su olduğunu ihbar etmiştir. Bizde sünnete uygun olarak suyu tüketmeliyiz. Kişiye göre değişmekle birlikte günlük en az iki litre su içmemiz gerekir. Susuz olup olmadığımızı anlamak için idrarımızın rengi fikir verir. Sarılık ne kadar fazlaysa o kadar suya ihtiyacımız var demektir. Eğer beyaz renkli ise su ihtiyacımızı karşıladığımız manasına gelir.

Ph değerine dikkat edelim!

Sağlıklı bir hayat sürmek suyun da sağlıklı ve kaliteli olmasıyla mümkündür. Nasıl ki çimento ne kadar sağlamsa binada o kadar sağlamdır. Aynen öyle de suyun kalitesi vücudun kalitesi demektir. Öncelikle Ph değerine dikkat etmek gerekir.

Ph değeri yediden büyük alkali suları tercih etmeliyiz. Mide ortamı asidik karakterde olduğundan bazik suyla nötralize etmek sağlık yönünden önemlidir.

Devam edecek

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, s. 275. 2- Enbiya Sûresi, 30. 3-Nahl Sûresi, 4. 4- Bakara Sûresi, 22. 5- İbrahim Sûresi, 32. 6- İsmail Tokalak, Dünyada Gıda Terörü, s. 156.