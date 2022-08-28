"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

GDO’lu zehir: Soya lesitini

Cenk ÇALIK
28 Ağustos 2022, Pazar
Dünyanın en yaygın GDO’lu gıda katkı maddesi soya lesitini’dir. Kodu E322’dir. Emülgatördür. Yani, yağ ve su gibi birbiri ile karışmayan maddelerin birbirine karışması yani emilimi için kullanılır.

Soya lesitini olmayan bir madde bulmak neredeyse imkânsızdır. Bisküviler, sakızlar, çikolatalar, şekerler, etler, mamalar, kekler, ekmekler, baklavalar, yoğurtlar, peynirler, dondurmalar, kremalar, salamlar, sucuklar, ketçaplar, mayonezler ve daha binlerce ürün soya lesitini içerir.

Bu kadar yaygın kullanılması elbette tesadüf değildir. Ucuz hammadde kaynağı olması ve dünya çapında tesirli bir reklam kampanyası uygulanması yaygınlaşmasında başrolü oynamıştır. Akademik camianın, FAO (Dünya Gıda ve Tarım Örgütü) ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) gibi kuruluşların desteğini de not düşmek gerekir.

Yapılan araştırmalar çok sayıda zararını ortaya koymuştur. Öncelikle genel etkilerini özetle hatırlamaya çalışalım:

Soya lesitini vücudun yaşlanmasını hızlandırır. Ciltte döküntüler ortaya çıkar. Beynin işlevlerini bozar ve hafıza problemi yaşatır. Metabolik reaksiyonlarda aksama meydana getirir. Karaciğer ve böbrekleri büyütür. Kilo kaybına neden olur. Tiroid bezlerinde arızalara yol açar. Kronik aşamaya kadar amino asitlerin asimilasyonunu kötüleştirir. Mide ağrısı ve mide bulantısı görülür.

Pankreasın doğal çalışmasını engelleyip, kansere neden olabildiği görülmüştür. Bağışıklık sistemine zarar verir. Kalsiyum, magnezyum, çinko, bakır ve demir gibi önemli minarellerin vücut tarafından emilmesini engelleyebilir.

Erkeklerde sperm sayısını ortalama yüzde otuz ikiye kadar azaltabildiğini Harvard Üniversitesinin araştırmaları ortaya koymuştur. Fare, inek ve domuzda yapılan deneyler kısırlığa sebep olduğunu göstermiştir.

Kadınlar için de yıkıcı etkileri söz konusudur. Kadınların üç kat daha fazla düşük yapması, gebe kalmayı zorlaştırması ve erken doğum riskini artırması ilk akla gelenlerdir. Embriyonun beynini olumsuz etkilemesi nedeniyle hamile kadınlar soya lesitininden uzak durmalıdır. Öldürücü vajina kanserine yakalanma ihtimallerinin daha yüksek olduğu anlaşılmıştır.

Soya ile ilgili yaygın en yaygın endişelerden biri, izoflavon ya da fitoöstrojen gibi östrojenik bileşikler içermesidir. İzoflavonlar, östrojen hormonuna benzer kimyasal bir yapıya sahiptir, bu nedenle östrojen reseptörlerine bağlanabilir ve vücutta östrojen benzeri etkilere sebep olabilirler.

Soya lesitini vücudun endokrin sistemi üzerinde iç karartıcı bir etkiye sahiptir. Özellikle onunla birlikte yemek yiyen çocuklar bundan etkilenir. Küçük çocuklarda alerjiye, tiroid hastalığına sebep olabilir. Bu nedenle, üç yaşın altındaki çocuklara soya lesitinli ürünlerin tüketilmemesi hususunda azami hassasiyet gösterilmelidir.

Tüm bu zararlarına rağmen soya lesitinin Türkiye’de organik etiketli ürünlerde bile kullanımına izin verildiğini biliyor muydunuz?

Okunma Sayısı: 270
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Veliler çaresiz

    Sağlıkta şiddet bitmedi

    Cumhur İttifakı’nın iddiaları boşa düştü

    Kur’an öğrenen çocuklara hediye

    Acısı hâlâ taze - Başbağlar Katliamı davası yeniden

    Seçim gelsin diye bekliyoruz

    “Başkanlığa hayır” cezasına iptal

    Yüzde 53.4: Erdoğan’ı onaylamıyorum

    Pakistan'da ölü sayısı artmaya devam ediyor

    Ukrayna'dan 1 milyon ton tahıl taşındı

    Cezayir'de Macron'a sert protesto - Apar topar aracına bindirildi

    Kosova ile Sırbistan anlaştı

    MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildiler

    Erdoğan'dan Aliyev'e 'Laçın' tebriği

    Kastamonu - Tosya'daki yangın kontrol altına alındı

    Dışişleri Bakanlığı Macron'a tepki gösterdi: Kabul edilmez açıklama

    Mısır labirenti ziyaretçilerini bekliyor

    Haftanın maçında Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlayacak

    Sağlıkta taban ek ödeme katsayılarına ilişkin detaylar

    Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yüzde 53.4: Erdoğan’ı onaylamıyorum
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Cumhur İttifakı’nın iddiaları boşa düştü
    Genel

    “Başkanlığa hayır” cezasına iptal
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kur’an öğrenen çocuklara hediye
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP’nin şarkıcı üzerinden seçim hamleleri
    Genel

    Acısı hâlâ taze - Başbağlar Katliamı davası yeniden
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ceylan Çalışkan: Nur Talebesi yağmur gibi olmalı
    Cenk ÇALIK

    GDO’lu zehir: Soya lesitini

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.