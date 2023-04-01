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1 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Gliserin/Gliserol - İfsat eden zehirler: GIDA KATKI MADDELERİ

Cenk ÇALIK
01 Nisan 2023, Cumartesi
Kodu E422’dir. Yağların bileşeni olan doğal bir karbonhidrat alkol olup, ticari olarak propenden sentetik olarak, genetiği değiştirilmiş mısırdan ya da şekerlerin bakteriyel fermantasyonu ile elde edilir.

Gliserin, nem çekici özelliğinden dolayı gıdaların kurumasını önlemek için kullanılır. Gıdanın viskozitesini (yoğunluğunu)artıran bir özelliği vardır. Ayrıca birçok endüstriyel üründe düşük kalorili tatlandırıcı, çözücü ve kıvam artırıcı olarak da istimal edilir.

Dondurma, sentetik sakız, fırın, Şekercilik ve şekerleme ürünleri, sos, peynir, kristalize edilmiş ve kurutulmuş meyve, düşük kalorili gıdalar, likör, votka, ilaç, deterjan, sabun, ve Öksürük şurupları, damlalar, kozmetik ürün imalatı gibi yüzlerce üründe katkı maddesi olarak kullanılır.

Domuz türü hayvanlardan da elde edilebilir. Mide bulantısına, baş ağrısına, susamaya, yüksek tansiyona ve yüksek kan şekerine sebep olur. Laksatif etkiye yani ishale yol açar. Geçici bilinç kaybına yol açtığı da gözlenmiştir. Vücuda enjeksiyon yoluyla girdiğinde metabolizmayı sarstığı görülmüştür. FSA, hamile veya emziren kadınların her koşulda uzak kalmalarını öneriyor. Gliserol emilir ve glikoz gibi yağlara metabolize (vücut tarafından) edilir.

Tüm bu sağlık problemlerine rağmen Türkiye’de organik etiketli ürünlerde dahi kullanımı serbesttir. Bu da organik sertifikalı ürünlerin güvenirliği üzerinde daha dikkatli düşünmek gerektiğini ihtar eder. Tüketici olarak hassasiyetimizi ve taleplerimizi artırmalıyız vesselam…

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