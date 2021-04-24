Hayırların ve bereketin başı: Bismillah!

ORUÇ TUT, SIHHAT BUL -

“Temizlik imanın yarısıdır” 1 hadisini hatırlayarak Yemek öncesinde ve sonrasında el, ağız, kullandığımız çatal, kaşık vb. eşyalar ve ortam temizliğine azamî itina göstermemiz gerekir. Ayrıca Efendimiz’in (asm), “Yemeğin bereketi yemekten önce elleri, yemekten sonra da elleri ve ağzı yıkamaktır.” 2 “Biriniz yemek yerken besmele çeksin. Şayet yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutursa, hatırladığı anda ‘baştan sona bismillah’desin.“ 3 ve Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: Resûlullah (asm) ashâbından altı kişiyle birlikte yemek yiyordu. Bu sırada bir bedevî geldi ve yemeği iki lokmada bitiriverdi. Bunun üzerine Resûlullah (asm) şöyle buyurdu: “Şayet o besmele çekseydi, yemek hepinize yeterdi.” 4

“Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız” 5 düsturu her konuda olduğu gibi yemek hususunda da geçerlidir. Elleri yıkamanın ve besmele çekmenin temizlik, bereket başta olmak üzere çok sayıda faydası olduğu aşikârdır.

21 dakika kuralı!

Yemek yemeden yirmi bir dakika önce su içersek hem susuzluğumuzu gidermiş oluruz, hem de tokluk hissi oluşacağından dolayı daha az gıda tüketiriz. Bu sürenin sonunda sonra hâlâ açlığımız devam ediyorsa gerçekten aç olduğumuz ortaya çıkar. Çünkü bazen açlıkla susuzluğu karıştırabiliyoruz. İki bardak su içmek bunun önüne geçecektir. Yemekten önce su içerken yemeği görmeme ve kokusunu almamaya çalışmalıyız. Zira yemek öncesinde düşünmek bile sindirim enzimlerinin salgılanmasıyla sonuçlanır. Suyla beraber bu enzimleri bağırsağa göndermiş oluruz. Yemek yedikten sonra da en az iki saat boyunca su içmemeye gayret göstermeliyiz. Böylece sindirim enzimlerinin etkinliğini azaltarak sindirimi uzatmamış oluruz.

Dipnotlar:

1- Müslim, Taharet 1; Tirmizî, Daavât, 86.

2- Tirmizî, Et’ime 39; Ahmed b. Hanbel, I, 441.

3- Ebû Dâvûd, Et`ime 15; Tirmizî, Et`ime 47.

4- Tirmizî, Et`ime 47; İbniMâce, Et`ime 7.

5- Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, s.18.