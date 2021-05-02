Katkılı beslenme felâkettir!

ORUÇ TUT, SIHHAT BUL - Hazırlayan: Cenk Çalık

“Her şeyden önce insan yediğine baksın” 1 mealli âyet, aslında hayatî öneme sahip beslenme hususunda ihmalkâr davrandığımızı hatırlatır. Batı ülkelerindeki gıdaların yaklaşık yüzde yetmiş beş ve üzerini işlenmiş gıdalar teşkil ediyor. Yapılan hesaplamalarda, kişilerin her yıl yaklaşık beş-altı kilogram katkı maddesini istemeden yediği hesaplanmıştır.2 Ayrıca, günümüzde yiyeceklerde üç binden fazla kimyevî madde bulunması ve bir yılda alınan yalnızca pestisit miktarı 1.81 kilogramdan fazla olması mezkûr âyetteki emirden ne kadar uzaklaştığımızı gösteriyor. 3

Bu tablo “Bunca fazla yememize ve yanlış beslenmemize rağmen hayatta kalabilmemiz bir mu’cizedir.” 4 tesbitini teyit ediyor. Ayrıca, katkılı ve işlem görmüş gıdaları tüketen Müslümanlar; Modernitenin sunduğu yiyecek ve içecekler helâl mi? Modernitenin sunduğu yiyecek ve içecekler sağlığımıza uygun mu? 5 sorularına cevap aramak zorunda.

Dipnotlar:

1- Abese Sûresi, 24.

2- İsmail Tokalak, Dünyada Gıda Terörü, s. 25.

3- Aidin Salih, Gerçek Tıp, s. 43.

4- Prof. Dr. Arnold Ehret, Şifalı Besinler ve Mukussuz Şifa Diyeti, s. 245.

5- Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, Helâl Lokma, s. 48.