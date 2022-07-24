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24 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Tatlı zehir: Aspartam

Cenk ÇALIK
24 Temmuz 2022, Pazar
Aspartam sentetik olarak veya GDO’lu bakteriler tarafından üretilen ve şekerden 150 ile 200 kat daha tatlı olan bir suni tatlandırıcıdır.

Kodu E951’dir. Diyet/light içecekler, sakız, hazır kahve kreması, şekerleme ve tatlı ürünleri, kekler, bisküviler, pastalar, gazozlar, meyve suları diye devam eden altı binden fazla gıda ve altı yüzden fazla da ilaçta kullanılır. Birçok doktor diyabet hastalarının reçetesine tatlandırıcı olarak yazar.

Aspartam uzmanı olarak tanınan Dr. H.J. Roberts, zararları hakkında şunları söylüyor: “Aspartam gerçek bir zehirdir. Sizi temin ederim ki aspartamın öldürücü olduğunu onun kaşifi Monsanto’da bilmektedir. Amerikan Diyabet Derneği, Diyabet Kongreleri ve diğer müesseseler Monsanto’dan fon almaktadır. Tüketenleri ölüme kadar giden komaya soktuğu, sinir sistemini tahrip ettiği, sayısız nörolojik soruna yol açtığı binlerce kez belgelenmiştir!”

Bütün riskleri bilinmesine ve FDA’nın, arasında epilepsi krizi, migren, panik atak, beyin tümörü ve diğer tümörler, hiperaktivite, obezite, kronik yorgunluk, saç dökülmesi, unutkanlık, depresyon, kısırlık, agresifite, düşük yapma, diyabet, parkinson ve alzheimera yol açtığını kabul etmesine ve de çocuklarda nörolojik değişimler, ruhsal gelişim bozukluğu ve endokrin bozuklarına yol açtığı sayısız kez ispatlanmasına rağmen hala yasaklanmış değildir. Kunolin sarısı (E104) ile birlikte kullanıldığında normalden yedi kat daha zararlı hale gelir.

Bu arada aspartam hakkında araştırma yaparsanız çok sayıda olumlu çalışma ve beyanlara rastlarsınız. Kafanız karışmasın. Bu olumlu sonuçlanan araştırmaların finansmanlarını Aspartam üreticileri karşılıyor. “Aspartamın zararlı olup olmadığını dair yapılan araştırmalar: İlaç firmalarının sponsor olduğu araştırmalar (74 araştırma) %100 zararı yok. Bağımsız araştırmalar (92 araştırma) %8 zararı yok, %92 zararlı.”1

Bu tablo her şeyi anlatıyor. Binlerce gıda ve yüzlerce ilaca katılmasını başka türlü nasıl izah edebilirdik ki? Prof. Dr. Woodrow C. Monte’nin “Aspartam insanlık karşısında işlenmiş bir suçtur.”2 ifadesi veciz bir özet değil midir?

Bu vesileyle bazı tatlandırıcıların şekerden kaç kat tatlı olduklarını nazara vererek nasıl bir endüstri meydan geldiğini daha iyi anlamaya çalışalım. Sakkarin (E954) 300 kat, Suklaroz (E955) 600 kat, Neohesperidin (E959 1500 kat, Taumatin (E957) 2000 kat, Neotame (E961) ise şekerden tam 8000 kat daha tatlıdır. Bunların hiç birisi doğal değildir, sentetik ya da GDO kökenlidir. Bu katkılar, aspartamın gösterdiği zararlarının birçoğunu gösterirler. Ağzımızın tadının kaçtığının farkındayız. Böyle olmasının sağlık açısından elzem olduğunu takdir edeceğinizi umuyoruz…

Dipnotlar: 

1-Prof. Dr. Ahmet Aydın, Taş Devri Diyeti, s.18;

2-İsmail Tokalak, Dünyada Gıda Terörü, s. 175.

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