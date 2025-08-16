Zalimi unutalım mı?

Bir eli yağda, bir eli balda olanların Filistin, Gazze ya da dünyanın başka yerlerinde acı çeken, haksızlığa uğrayan insanları haleni anlaması mümkün değil.

Maalesef, “Gazze’de çocuklar açlıktan ölüyor” ya da benzeri haberler bazıların için inandırıcı bulunmuyor. Onlar, “Bu devirde açlıktan ölüm olmaz” fikrini taşıyor.

Elbette milyonlarca ton gıda maddesinin israf edildiği bir dünyada hiç kimse açlıktan dolayı ölmemeli. Ancak zalim İsrail, Gazze’yi açık bir hapishane haline getirmiş ve insanları ölüme mahkum etmiş durumda. Esasında Gazze, ‘açık bir hapishane’den çok daha tehlikeli. Çünkü orası sadece hapishane değil, aynı zamanda her an ve her yeri bombalanabilen, güvenli bölgesi olmayan bir hapishane gibi.

Aylardan beri Gazze’nin bombalandığı haberleri gündemi meşgul ediyordu. Artık buna ilave olarak her gün açlık sebebiyle ölen çocukların sayısı ile ilgili haberler duyuluyor. Nitekim Gazze’deki Filistin Hükümeti, İsrail’in “aç bırakma politikası” sebebiyle 1 milyon 200 bin çocuğun “şiddetli gıda güvensizliği” yaşadığını belirterek, savaş adı altındaki zulmün başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana 106’sı çocuk 235 kişinin yetersiz beslenme sonucu vefat ettiğini açıklamış. (AA, 13 Ağustos 2025)

Gazze Şeridi’nde “eşi benzeri görülmemiş bir insani felaket yaşandığı” belirtilen açıklamada, Gazze’de yaşanan insani kriz nedeniyle 2 milyon 400 bin Filistinli sivilin gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşılayamayacak hale geldiği de kaydedilmiş. Gazze’de ayrıca 40 bin bebeğin yetersiz beslendiği hatırlatılırken, bölgedeki kıtlığın 5 yaş altındaki 250 bin çocuğun hayatını tehdit ettiği kaydedilmiş.

Bir bölgenin ya da bir şehrin toplu şekilde açlığa mahkum edilmesi nasıl olur da sıradan bir karar gibi görülür? Elbette Gazze’deki İsrail zulmüne ve insanların açlığa mahkum edilmesine ciddi itirazlar da ediliyor; ancak bu itirazların “açlıktan ölüm”leri durdurabildiği söylemek mümkün değil.

Üstelik Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), 29 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Gazze’deki her üç kişiden birinin günlerdir hiçbir şey yemediğini belirterek, bölgede kıtlığın “en kötü senaryosunun” yaşandığını duyurmuş.

Hür dünya, vicdanlı insanlar ve kaldığı kadarıyla vicdanlı idareciler İsrail’in bu zulmünü durdurup Gazze’deki açlığı sona erdiremez mi? Erdirebilir ve erdirmelidir. Aksi halde bir bütün olarak insanlık hükmen “ilgisizlik sebebiyle ölmüş” sayılır...