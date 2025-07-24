Salâvat-ı Şerifenin önemi

Peygamberimiz (asm) Hira Dağı’nda Cenab-ı Allah’tan Cebrail vasıtasıyla aldığı Risalet vazifesinden sonra bütün kâinat kendilerine has lisanlarıyla alkışlamışlar, çünkü risalet vazifesi ile birlikte âdeta cansız olan kainat canlanmış ve bütün mevcudat yaratılış gayelerine kavuşmuştu. Her birinin var oluş sebepleri de bir mana kazanmıştı.

Çünkü, âlemlere rahmet olarak gönderilen ve “Sen olmasaydın Ya Muhammed (asm) kâinatı yaratmazdım” 1 hadis-i kudsîsine muhatap olan zat geliyordu.

Peygamberimize (asm) tüm mevcudat tarafından yapılan tezahüratlar Risale-i Nur’da 19. Mektup ’ta, "Mu’cizat-ı Ahmediye Risalesi"nde anlatılır. Kâinatta bulunan her bir cins mahlukun Peygamberimize açık bir şekilde, yani herkesin duyacağı bir lisanla salavat getirdiği kat’iyen sabittir.

Hazret-i Büreyde, İbni Sahibi’l-Eslemi tarikında nakl-i sahih ile dedi ki; Peygamberimizin (asm) yanına bir A’rabî geldi bir mu’cize istedi. Peygamberimiz (asm) bir ağaca işaret etti, ağaç huzur-u Nebevîye gelerek. “Esselamü aleyke ya Resulullah” dedi ve yerine gitti. A’rabî dedi , “İzin ver, sana secde edeyim”2

“Hazret-i Enes demiş ki; Resul Ekremin (asm) yanında idik. Avucuna küçük taşları aldı, mübarek elinde tesbih etmeye başladılar”3

“Hazret-i Cabir, tarikında der ki; “Resul-i Ekrem (asm), taş ve ağaca rast geldiği vakit, ona secde ediyordular. Yani inkıyad edip ‘Essalamü aleyke Ya Resulullah’ diyordular.”4

“Peygambere Allah rahmet eder, meleklerde dua eder. Ey iman edenler, sizde O na (asm) teslimiyetle salât ve selâm getirin”.5

Ayeti Peygamberimize salavat getirmenin aynı zamanda Allah’ın emri olduğunu bildirir.

“…Hem Hazret-i Muhammed’e (asm) [En yüksek şefaat makamı olan] makam-ı Mahmud verilmesi, umum ümmete şefaat-i kübra’sına işarettir. Hem O (asm) bütün ümmetinin saadetiyle alakadardır. Onun için hadsiz salavat ve rahmet dualarını bütün ümmetten istemesi ayn-ı hikmettir.”6

Şuursuz, camid varlıkların Peygamberimize (asm) bu kadar salavat getirmeleri karşısında biz, akıl ve şuur sahibi insanların durmadan Resulullah’a salavat ile zikir etmemiz ve Onun Sünnet-i Seniyyesine uyup, hadis-i şeriflerine hayatımıza rehber yapmamız gerekmiyor mu?

Allahümme salli ala Seyyid’ina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Dipnotlar:

1-Keşfü’l-Hafa 2:164 hadis No: 2123

2-Mektubat, s. 216 .

3-Age., s. 227.

4-Age., s. 228.

5-Ahzab Suresi: 56.

6-Şualar, s. 162.