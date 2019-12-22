Bediüzzaman’ın, talebelerini birbirlerine benzetmesi (2)

Hüsrev’e benzetilenler: Barla Lâhikası’ndaki bir mektubun başında şu ifadeler vardır: “Vicdanı Husrev hükmünde olan Re’fet Bey’in mektubudur.” 11 Emirdağ Lâhikası’nda “Birden küçük bir Hüsrev olan kahraman Sungur” ifadesi vardır. 12

Yine Emirdağ Lâhikası’nda Nazif Çelebi ile ilgili olarak şöyle deniyor: “Nazif’e bin barekallah, bin maşallah, ikinci bir Hüsrev; İnebolu ikinci bir Isparta olduğunu ispat ediyor” 13

Kâtip Osmanla ilgili olarak: “İkinci bir Hüsrev olan Kâtip Osman” denilmiş. 14

Yine Emirdağ Lâhikası’ndaki bir mektubda Hasan Feyzi ile ilgili olarak: “Denizli’nin Hüsrev’i Hasan Feyzi” ifadesi var. 15

Yine Mehmet Feyzi ve Rüştü ile ilgili olarak: “Kastamonu fedakârları namına Kastamonu’nun Hüsrev’i ve Rüştü’sü olan Feyzi ve Emin” şeklindeki ifade dikkat çeker. 16

Üstad Hazretleri Hüsrev’in yazdığı Mu’cizat-ı Ahmediye ile ilgili olarak bir mektubunda şunları yazmıştır: “Hüsrev kardeş. (...) Tasavvurumda Hüsrev, Rüştü birtek isim gibi olmuş.” 17

“Küçük Hüsrev olan Emin ve Feyzi” şeklinde ifade de vardır. 18 “Tahirî’de, bir Hüsrev, Bir Lütfi, bir Âsım gördüm.” 19 “Isparta’nın Hafız Ali’si Kâtip Osma’nın, elhak, ikinci bir Hüsrev olduğuna, benim kanaatim geldi.” 20 “Halil İbrahim’in mektubu, belki her mektubu hem onun, hem İnce Mehmed’in namına kabul ediyorum. İkisine, Hüsrev’le Rüşdü gibi bir ruh, iki ceset nazarıyla bakıyorum.” 21 “Bu defa Nur fabrikasının sahibiyle ve tam bir muavini ve tam bir Hüsrev olan kahraman Tahir” şeklinde ifadeler mektuplarda yer alır. 22

Sabri’ye benzetilenler: “Sabri kardeş, senin fasılalı iki mektubun, hizmetinin makbuliyetine iki şahid-i gaybî gösterdi. Senin tabirinle Nur fabrikasına ben de “Elfü elfi maşâallah, barekallah, veffekakellah” derim. Senle Sıddık Süleyman, benim nazarımda ve fikrimde ve duâmda daima beraber bulunduğunuzdan, seninle konuştuğum vakit, omuz omuza ikinizi beraber görüyorum.” 23

Barla Lâhikası’ndaki bir mektubun başında parantez içinde şu ifade yazılmış: “Şu fıkra, ikinci bir Sabri olan Hafız Ali’nindir.” 24

Yine Barla Lâhikası’ndaki bir mektubun başında parantez içinde şu ifade yazılmış: “Şu fıkra aklen Hulûsi, kalben Sabri, vicdanen Hüsrev hükmünde olan Refet Bey’in mektubudur.” 25

Hafız Ali’ye benzetilenler: Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Emirdağ Lâhikası’nda yazdığı bir mektubda Hafız Mustafa’yı Hafız Ali’ye şu şekilde benzetiyor: “Hafız Ali’nin bir hayrü’l-Halefi Mustafa.” 26

Kastamonu Lâhikası’ndaki Üstadın bir mektubunda Küçük Ali’yi Hafız Ali Abdurrahman ve Lütfü’ye şu şekilde benzetir: “Küçük Ali kardeşim, Senin, büyük manevî hediyen beni cidden şaşırttı, çok mütehayyir etti. O mükemmel yazılar, Büyük Ali’nin, yoksa Küçük Ali’nin mi, bilemedim. Benim için yeniden dünyaya bir Abdurrahman, bir Lütfü gelmiş gibi, Büyük Hafız Ali’nin sisteminde bir kahraman yardımcı ve iki mübarek ve halis ve kıymettar Mustafa’ların elinde bir elmas kılıç, buranın fethinde benim gibi bir acizin muavenetine koşuyor gördüm. Maşaallah, büyük Hafız Ali’nin nuranî ve büyük fabrikası Kuleönü’nü de içine almış gibi, aynı kalem, aynı tarz, aynı iktidar göstermişsin.” 27

Lütfi’ye benzetilenler: Kastamonu Lâhikası’ndaki bir mektubda Tahiri, Lütfi’ye şu şekilde benzetiliyor: “Elhak, Tahiri’nin de Lemaat hediyesini pek çok kıymettar gördük. İnşallah, bu havalide ona çok sevap kazandıracak. Tam bir Lüfi’dir.” 28

Hulusi’ye benzetilenler: Üstad Hazretleri Barla Lâhikası’ndaki Hulusi ve Sabri’nin mektublarının Risale-i Nur eczaları içinde yer bulmasının sebeplerini anlattığı bir mektubunda Sabri ile ilgili olarak, “Ve şu havâlide en az ümid ettiğim ve o da geç uyandığı halde en ileri gittiği bir işarettir ki, o da bir Hulûsi-i Sânîdir, müntehaptır. Cenab-ı Hak tarafından bana talebe ve hizmet-i Kur’ân’da arkadaş tayin edilmiştir” der. 29

Kastamonu Lâhikası’ndaki bir mektubda da Abdullah Çavuş Hulusiye şu şekilde benzetiliyor: “Hulusi-i salis Abdullah Çavuş.” 30

Dipnotlar:

11- Bediüzzaman Said Nursî, Barla Lâhikası, s. 53.

12- B. Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, s. 256-57.

13- A.g.e, s. 283.

14- A.g.e, s. 299.

15- A.g.e, s. 53.

16- A.g.e, s. 84.

17- B. Said Nursî, Kastamonu Lâhikası, s. 33.

18- A.g.e, s. 54.

19- A.g.e, s. 63.

20- A.g.e, s. 70.

21-A.g.e, s. 93.

22- A.g.e, s. 102.

23- A.g.e, s. 33.

24- B. Said Nursî, Barla Lâhikası, s. 40.

25- A.g.e, s. 53.

26- B. Said Nursî, Kastamonu Lâhikası, s. 299. 27- A.g.e, s. 20.

28- A.g.e, s. 62.

29- B. Said Nursî, Barla Lâhikası, s. 21.

30- B. Said Nursî, Kastamonu Lâhikası, s. 197.