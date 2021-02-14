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14 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 51

Kalemlerini Risale-i Nur’a verenler - 3

14 Şubat 2021, Pazar
“Aziz, sıddık kardeşlerim, Sizin çok mübarek ve çok faydalı olan nuranî hediyelerinizi ve elmas kalemlerin yadigârlarını aldık. Cenab-ı Hak, onları yazan o kalem sahiplerine, herbir harfine mukabil on rahmet eylesin, âmin. 1

Mehmed Zühtünün kabrinde de kalemini hizmette kullanması: “Sizin, herbir dirhemi yüz dirhem şüheda kanı kadar kıymettar siyah nuru akıtan mübarek kalemlerinizin bu defaki kudsî hediyelerin herbir harfine mukabil, Cenab-ı Erhamürrâhimîn sizlere bin rahmet eylesin. Amin. Elmas kalemlerini, bize yardım için, yirmi bir Abdurrahman ve Abdülmecid’lerin bu kadar çabuk nüshaları yetiştirmeleri ve kabri pürnur olan Mehmed Zühtü’nün, berzahta dahi kalemini bizim hesabımıza istimal etmesi hükmünde, onun metrukâtından nüshaların gönderilmesi, bizi derinden derine sürurla şükre sevk etti.” 2

Üstad Hazretleri Hüsrev’in kalemini şöyle tarif ediyor: 

“Hüsrev: Mâşaallah, barekallah “Kerâmât-ı Aleviye”nin Risaletü’n-Nur’a imzasını bu zamanda tam tasdik ettiren kerâmât-ı kalem-i Alevî (Ali) ve Kur’ân’a çok kıymettar hizmeti ve Mu’cizat-ı Ahmediyenin (asm) harika bir kerametini gözlere gösteren ve Kur’ân’ın altın bir anahtarı olan kalem-i Hüsrevî değil yalnız bizleri, belki ruhânîleri ve melekleri de sevindiriyorlar.” 3

Hüsrevin kaleminden şu şekilde bahsediyor: Burada, Âyetü’l-Kübrânın birinci tebyizi, aynen bir sene sonra, oradaki birinci tebyiz gibi, Âyetü’l-Kübrânın namına tevafuku var. İki tevafukun tetabuku tesadüfe havalesi imkânsız bir keyfiyet olmakla, kalemi zülfikar-misâl zatın kalemiyle, otuz üç kelime-i tevhidin tevafukundaki gaybî imzayı cidden tenvir ve tasdik eder. 4

Hüsrev’in yazdığı Hastalar Risalesiyle ilgili Üstadın methi ve duâsı: “Evet, tevafukta muvaffakiyetli olan kalem, ulvî keramet-i Aleviyeye göze görünür güzel bir delil göstermiş. Yüz bin mâşâallah! Hüsrev’in çok şirin ve fevkalâde yazdığı Hastalar Lem’ası ile Esmâ-i Sitte Lem’ası, benim nazarımda elmasla yaldızlı yazılan ve onlar kadar uzun iki mektub-u sadâkat-medâr hükmünde bana göründü, Risale-i Nur’a çok ehemmiyetli hizmetlerini gözyaşıyla hatırlattı. Ve Firdevsî hediyenizdeki risalelerin harfleri adedince, Cenab-ı Erhamürrâhimîn sizlere rahmet, bereket, saadet ihsan eylesin. Amin.” 5

Üstad Hazretleri Hüsrev’in yazdığı Mu’cizatı Ahmediye için her sayfasına bir altın hediye edebileceğini söylüyor: 

“Hüsrev kardeş, kasem ederim, benim elimden gelseydi, yalnız bu defa altın yaldızla yazdığın Mucizat-ı Ahmediyeye mukabil herbir sayfasına, yalnız maddî bir ücret olarak birer altın hediye edecektim.” 6

Hüsrev’in kaleminin özellikleri: “Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın ve Risale-i Nur’un hazinelerinin kerametli ve yaldızlı bir anahtarı olan kalem-i Hüsrevî, elhak, Mu’cizat-ı Ahmediyenin (asm) gizli güzelliğini her göze gayet parlak ve güzel gösteriyor. Cenab-ı Hak bu kalemi, bu hizmette muvaffak ve dâim eylesin. Amin. Risale-i Nur, Kur’ân’ın bir mu’cize-i manevisi olduğu gibi, Hüsrev’in kalemi de, Risale-i Nur’un pek kuvvetli bir kerameti olduğunu buraca her gün tasdik ediyoruz. Hüsrev’in mektubuna karşı uzun mektup yazmak istiyorduk, arzumuza muvaffak olamadık. 7

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Kastamonu Lâhikası, s. 190.

2- A.g.e, 198. 

3- A.g.e, 7. 

4- Kastamonu Lâhikası, s. 30.

5- A.g.e, 31. 

6- A.g.e, 33. 

7- A.g.e, 57.

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