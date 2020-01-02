Risale-i Nur’da ağaç -1

Said Nursî Hazretleri ağaçla olan dostluğunu her daim göstermiştir.

Barla, Çamdağı’nda katran ağacı üzerindeki kulübecikte kalması, Barla’da evinin önündeki çınar ağacının üstündeki kulübecikte ibadet ve tefekkür etmesi, Kastamonu Karadağ’daki ağaç vs. Ayrıca Risale-i Nurlar’ı mütalâa edenler de ağaç örneklerini çokça görürler. Böylece Risale-i Nur’u okuyanlarda ağaçlara karşı bir dostluk husûle gelir. Bu vesileyle ağaç konusunun Risale-i Nur’da nasıl yer aldığı hususunda bazı misaller vermek istiyoruz.

Asa-yı Musa’da ağaç, bir kasideye benzetiliyor: ”Bu kâinat kitab-ı kebîri ki, birtek sayfası olan zemin yüzünde ve birtek forması olan baharda, üçyüz bin ayrı ayrı kitaplar hükmündeki üç yüz bin nebatî ve hayvanî taifeleri beraber, birbiri içinde, yanlışsız, hatasız, karıştırmayarak, şaşırmayarak, mükemmel, muntazam ve bazan ağaç gibi bir kelimede bir kasideyi ve çekirdek gibi bir noktada bir kitabın tamam bir fihristesini yazan bir kalem işlediğini...” 1

Rahmet ve şefkatin ağaçları meyvelerle nasıl doldurduğu şu şekilde anlatılmış: ”Meselâ, o rahmet, her baharda umum ağaçları ve meyveli nebatları Cennet hûrileri gibi giydirip, süslendirip, ellerine her çeşit meyveleri verip bizlere uzatıp ‘Haydi alınız, yiyiniz’ dediği gibi” 2

Haşri cismanının nümunelerinin ağaçta nasıl gösterildiği de şu şekilde anlatılıyor: ”Evet, her baharda bütün ağaçları ve otların köklerini aynen ihya ve nebatî ve hayvanî üç yüz bin nevi haşrin ve neşrin nümunelerini icad eden bir kudret, Muhammed (asm) ve Mûsa Aleyhimesselâtü Vesselâmların herbirinin ümmetinin geçirdiği bin senelik zaman, karşı karşıya hayalen getirilip bakılsa, haşrin ve neşrin bin misalini ve bin delilini iki bin baharda gösterdiği görülecek.” 3

Ağacın dışındaki ve içindeki sanat şu şekilde tasvir ediliyor: “Ve’z-Zâhir ismine mazhar olan o ağacın suret-i cismâniyesi ise, öyle tenasüplü ve san’atlı ve süslü bir hulle, bir libas ve ayrı ayrı nakışlar ve zîynetler ve yaldızlı nişanlarla tezyin edilmiş, güya yetmiş renkli bir hûri elbisesidir ki, hafîziyet içinde azamet-i kudret ve kemâl-i hikmet ve cemâl-i rahmeti gözlere gösterir.” 4

Arz bir ağaca benzetiliyor: ”Hem arz, senevî hayatı haysiyetiyle bir ağaç olduğu ve o dört isim içinde hafîziyeti ve onunla haşir kapısına bir anahtar yaptığı gibi; aynen öyle de, dehrî ve dünya hayatı cihetiyle yine meyveleri âhiret pazarına gönderilen bir muntazam ağaçtır. “ 5

Herbir çekirdekte ağaçların tarihçe-i hayatlarının yazılması: “Herbir ağacın bütün tarihçe-i hayatını bütün çekirdeklerinde kaydeden ve herbir otun ve çiçeğin bütün vazife-i hayatiyesini bütün tohumlarında yazan” 6

Bediüzzaman Hazretleri kavak ağaçlarının zikrini şöyle anlatıyor: ”Denizli hapsinden tahliyemizden sonra, meşhur Şehir Oteli’nin yüksek katında oturmuştum. Karşımda güzel bahçelerde kesretli kavak ağaçları birer halka-i zikir tarzında gayet lâtif, tatlı bir surette hem kendileri, hem dalları, hem yaprakları havanın dokunmasıyla cezbedârâne ve câzibekârâne hareketle raksları...“ 7

Dipnotlar:

1- B. Said Nursî, Asa-yı Musa, 25. 2- A.g.e, 28. 3- A.g.e, 30. 4- A.g.e, 33. 5- A.g.e, 34. 6- A.g.e, 52. 7- A.g.e, 64.