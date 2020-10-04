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4 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

Risale-i Nur’da rüya (3)

Cevat Çakır
04 Ekim 2020, Pazar
Üstad Hazretleri Hüsrev’e Abiye yazdığı bir mektupta onun gördüğü bir rüyadan şöyle bahsediyor:

Aziz, mübarek, sıddık kardeşim, 

Evvelâ: Sözler’e başlamadan iki ay evvel gördüğün mübarek rüya çok güzeldir, hem hakikattir. Evet, kardeşim, sen bir bahçe-i ebedî olan Kur’ân-ı Hakîmin Cennetinden, gül-ü Muhammedî (asm) namında, hadsiz nuranî hakikatlerin fabrikası hükmünde, tefsir-i hakaik-i Kur’âniye etrafında halka tutan ve sizin gibi çarklardan mürekkep olan bir cemaat-i mübareke içinde en has ve en yüksek mertebeye kâtip tayin edildiğine, o rüya beşaret verdiği gibi, biz de beşaret ediyoruz. 1

Üstad Hazretleri’ne rüyada Sabri ve Hafız Ali’nin Onuncu Söz’e niçin çok ehemmiyet verdiğini sormaları ve Üstad Hazretleri’nin cevabı: Bu Cuma günü gündüz, rahatsızlığımdan dolayı biraz yatmıştım. Rüyaya benzer, fakat rüya değil, hayalen gördüm ki: Sabri karşıma çıktı, arkasında Hafız Ali. Sabri bana diyor: “Üstadım, inâyât-ı seb’a namıyla beyan edilen büyük inayetler varken, Onuncu Sözdeki cüz’î inayete bu kadar ehemmiyet vermenin sebep ve hikmeti nedir?” dedi, çekildi. Sonra kalktım, düşündüm. Dedim ki: “Isparta’ya yazdığım mektubu Sabri okumuş veya okuyor; hararetli yazışımdan bana acıyarak benden sual etmek istemiş.” Her neyse... 

Ben de Hulûsi’den sonra birinci muhatabım olan Sabri’ye derim ki (Hafız Ali de dinlesin) Bu Onuncu Sözdeki cüz’î inayete ziyade ehemmiyet verdiğimin üç hikmeti var: 

Birincisi: Onuncu Söz’ün kıymeti tamamıyla takdir edilmemiş. Ben kendi kendime hususî, belki elli defa mütalâa etmişim ve her defasında bir zevk almışım ve okumaya ihtiyaç hissetmişim. Böyle bir Risaleyi bazıları bir defa okuyup, sair ilmî Risaleler gibi yeter der, bırakır. Halbuki bu Risale ulûm-u imaniyedendir. Hergün ekmeğe muhtaç olduğumuz gibi, o nevî ilme her vakit ihtiyaç var. Bu Risaleye nazar-ı dikkati ehemmiyetle celb etmeyi ruhum arzu ediyordu. Lâkin, elimden birşey gelmezdi. Cenab-ı Hak merhametinden bir işaret verdi. O işaret ne kadar gizli ise, benim o ciddî arzuma mutabık geldiğinden, çok ehemmiyetli görünüyor. 

İkincisi: İşte Cenab-ı Hak evvel İşaratü’l-i İ’caz’da sonra Onuncu Söz’de çabuk kanaat verecek ve Risalelere itimad ettirecek bir eser-i inayet ihsan etti. Cenab-ı Hak kemal-i rahmetinden daha kolay, İşaratü’l İ’caz’ın iki saatte verdiği faydayı Onuncu Söz iki üç dakikada aynı faideyi verdi. Bu zamanda göz ile görünecek gayet cüz-î bir eser-i inayet, manevî büyük bir kerametlerden daha tesirlidir. 

Üçüncüsü: Şu Onuncu Sözün hurufatındaki sır, hiç kimsenin sun’î ve ihtiyarıyla olmadığını herkes tasdik ettiği için, daha ehemmiyetli göründü. 2

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Re’fet Bey’e yazdığı bir mektubda onun gördüğü rüyanın tabirini şöyle yapıyor: 

Senin rüyan ise çok mübarektir. Tabiri pek zahirdir. Isparta bir camidir. Hüsrev, Refet, Lütfü, Rüşdü gibi zatların samimî mütesânid heyetin şahs-ı mânevîsi sana Said suretinde gösterilmiş. Risalelerle verdiğiniz ders ise, va’z u nasihat suretinde gösterilmiş. Sen namazı kılmadığınızdan geç kalıp, acele ederek derse yetişmek tâbiri, Sözler’in neşri haricinde bazı vezâif-i diniye, hem bir parça tembellik, sizi birincilik hakkın olan birinci derste ikinci derecede kaldığınıza işaret edip, seni ikaz ediyor. 3

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Barla Lâhikası, 158.

2- A.g.e. s. 168.

3- A.g.e. s. 174.

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