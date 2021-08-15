"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Said Nursî ve radyo (2)

15 Ağustos 2021, Pazar
Ramazan-ı şerifteki kıymettar vakitleri radyonun malayaniyatıyla zayi etmemek:

“Merak yüzünden ve afakî hadisatın verdiği sarhoşane gafletten zevk alan biçareler! Eğer “İnsanın fıtratındaki merak, insaniyet damarıyla sizin, farz ve lâzım vazifeniz zararına o hadise, o geniş boğuşmalara sevk ediyor. Hem iman ve hakikat noktasında, bu çeşit merakların büyük zararları var. Çünkü gaflet verecek ve dünyaya boğduracak ve hakikî vazife-i insaniyeti ve ahireti unutturacak olan en geniş daire ise siyaset dairesidir. Hususan böyle umumî ve mücadele suretindeki hadiseler, kalbi de boğuyor.” 5 

İnsanların bir kısmının İkinci Dünya Savaşı’nı merak edip radyo başlarına koşmaları Mustafa Osman’ın mektubundan: “İşte, yedi seneden beri ateş püsküren zalim beşerin hali, bugün daha çok ıztıraplı bir hale girmiş bulunuyor. Her bir idrak, acaba yarın ne olacak düşüncesiyle kulaklarını radyoların ağızlarına koymuşlar, mütehayyir duruyorlar. Şarkta Japonların mağlûp olmasıyla, dünyanın salâh-ı selâmete ve emn ü emana kavuşması beklenirken, deccalane bir hareket şimalde kendini gösterdiği görülüyor. Şu vaziyet herkesi heyecana, endişeye sevk ediyor. İstikbalin zulmetlerine gittiği zannıyla, merakla radyoları takibe koşturuyor.” 6

Radyonun ni’met-i İlâhiye oluşu: “Madem havanın kudsî vazifesinin, hikmet-i hilkatinin en mühimmi budur. Ve rûy-i zemini radyolar vasıtasıyla bir tek menzil hükmüne getirip nev-i beşere pek büyük bir nimet-i İlâhiye olmaktır. Elbette ve elbette, beşer, bu pek büyük nimete karşı bir umumî şükür olarak o radyoları herşeyden evvel kelimat-ı tayyibe olan kelâmullahın, başta Kur’ân-ı Hakîm ve hakikatleri ve imanın ve güzel ahlâkların dersleri ve beşerin lüzumlu ve zarurî menfaatlerine dair kelimatları olmalı ki, o nimete şükür olsun. Yoksa nimet böyle şükür görmezse, beşere zararlı düşer.”

Keyifli hevesatın ölçüsü: “Evet beşer, hakikate muhtaç olduğu gibi, bazı keyifli hevesata da ihtiyacı var. Fakat bu keyifli hevesat, beşte birisi olmalı. Yoksa havanın sırr-ı hikmetine münafi olur. Hem beşerin tembelliğine ve sefahetine ve lüzumlu vazifelerinin noksan bırakılmasına sebebiyet verip beşere büyük bir nimet iken, büyük bir nikmet olur, beşere lâzım olan sa’ye şevki kırar.7

Radyonun tembelliğe sebep olması ve vazife-i hakikiyeyi unutturması: “Meselâ, Risale-i Nur’daki Nur Anahtarının dediği gibi, radyo büyük bir nimet iken, maslahat-ı beşeriyeye sarf edilmekle bir mânevî şükür iktiza ettiği halde, beşte dördü hevesata, lüzumsuz, mâlâyâni şeylere sarf edildiğinden, tembelliğe, radyo dinlemekle heveslenmeye sevk edip sa’yin şevkini kırıyor. Vazife-i hakikiyesini bırakıyor.” 8

Hediye-i Rahmaniye radyo namını vermek suretiyle küfran perdesinin çekilmesi: “Hiçbir şüpheyi bırakmayan ve doğrudan doğruya hazine-i rahmetten ihsan edilen bir hediye-i Rahmâniyeye radyo namını takmakla, bu elektrik ve havanın temevvücatı namını vermekle, o yüz bin nimetlere küfran perdesini çekmek, aynen o misal gibi, maddiyyunların ve ehl-i dalâletin hadsiz bir divanelikleridir ki, hadsiz bir cinayet olup, hadsiz bir azaba onları müstehak eder.” 9

Üstadın hizmet-i Kudsiyeye manevî zarar gelmemesi için radyoyu dinlememesi: “Bu on sekiz senedir sizlere müracaat etmedim ve hiçbir gazete okumadım; bu sekiz aydır, bir defa cihanda ne oluyor, diye sormadım; üç senedir burada işitilen radyoyu dinlemedim; ta ki kudsî hizmetimize manevî zarar gelmesin. Bunun sebebi şudur ki: İman hizmeti, îman hakaiki, bu kâinatta herşeyin fevkindedir; hiçbir şeye tabi ve alet olamaz.”10

Siyasî geniş daireleri merakla takib etmenin zararları: “Evet, bu zamanda merakla radyo vasıtasıyla ciddî alâkadarâne küre-i arzdaki boğuşmalara merak edip bakanlar, dikkat edenler, maddî ve manevî pek çok zararları vardır. Ya aklını dağıtır, manevî bir divane olur; ya kalbini dağıtır, manevî bir dinsiz olur; ya fikrini dağıtır, manevî bir ecnebî olur.” 11

Dipnotlar:

5- Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, 52.

6- A.g.e, 60. 

7- A.g.e, 307. 

8- A.g.e, 335. 

9- A.g.e, 353. 

10- Bediüzzaman Said Nursî, Beyanat ve Tenvirler, 169. 

11- Bediüzzaman Said Nursî, Kastamonu Lâhikası, 34.

Okunma Sayısı: 116
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müslümanları hedef alan kanuna büyük tepki var

    Eğitim yok edildi

    “Kaynağı belirsiz 9,6 milyar dolar geldi”

    "Komşularımı evinden çıkarmak için yalvardım"

    Karadeniz'deki selde vefat sayısı 51'e yükseldi

    Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağından acı haber

    Alaska'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Yunanistan’da 1 milyon 300 bin dönümlük alan kül oldu

    Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

    Hulusi Akar, İran sınır hattında incelemelerde bulunuyor

    İran'da artan vakalar nedeniyle 6 günlük kısıtlama kararı

    4 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Afganistan Cumhurbaşkanı: Vatanı savunmaya devam edeceğim

    Lübnan'da halk Merkez Bankası Başkanı'nın evini basmak istedi

    Doğu Anadolu'da 7 ilde sağanak yağış bekleniyor

    Aşılama haritasında son durum?

    Sel afetinde vefat sayısı 40'a yükseldi

    İhmaller felaket getirdi - Bu binalara kim izin verdi?

    Temmuz ayında 142 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

    Suriyeli mülteciler tedirgin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fitneyle değil, hizmetle devam
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Kralın gazetecilerinin kralı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman cumhuriyetçi mi, demokrat mı?
    Faruk ÇAKIR

    Sellerle imtihanımız
    Adnan NACİR

    Barajın altında kalanlar
    Misbah ERATİLLA

    Kaçan olimpiyat madalyası
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Mülteci konusu siyaset üstüdür
    Şeyma Nur Nart

    Yoksa imanım mıdır ki yanan?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.