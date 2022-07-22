"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Astana formatında Suriye çözümü

Cevher İLHAN
22 Temmuz 2022, Cuma
Tahran’da yapılan Astana formatındaki yedinci üçlü zirve sonrası Türkiye, İran ve Rusya tarafından imzalanan on altı maddelik ortak bildiri, Ankara’nın AKP iktidarında inadına sürdürdüğü başarısız “Suriye politikası”nın akıbetsizliğini bir defa daha ifşa etti.

Ve bütün uyarılara rağmen devam ettirilen sınır ötesi askeri harekâtların terörle mücadele ve barış için hiçbir katkısının olmadığını, dahası terörün daha da azıp palazlanmasına sebebiyet verdiğini ortaya çıkardı.

Aslında aylar öncesinden yine “bir gece ansızın gidebiliriz” diye Suriye’ye dördüncü askeri operasyonun sinyalinin verilmesine karşı İran ve Rusya’nın vetosu ile Suriye ve komşu diğer bütün bölge ülkelerince aynı istikamette uyarılar yapılmıştı.

“ASKERİ OPERASYONLAR ÇÖZÜM GETİRMİYOR”

Cumhurbaşkanı ile görüşen İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin “Suriye sınırlarının ihlali terörle mücadeleye yardımcı olmadı” dedi ve dinî lider Ayetullah Hamaney’in “Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak çok önemli. Suriye’nin kuzeyine yapılacak herhangi bir askeri saldırı kesinlikle Türkiye, Suriye ile birlikte tüm bölgeye zarar verecek ve teröristlere fayda sağlayacaktır” görüşünü tekrarladı.

Keza Putin “Suriye krizinin sadece ve sadece siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülebileceği konusunda üç ülke de hemfikir” ifadesinden sonra dışarıdan bir reçete veya model empoze etmeden Suriye’nin geleceğini Suriyelilerin kendisinin belirlemesi gerektiğini vurgulayıp, Fırat’ın doğusuna işaret ederek “Orada bazı Batılı ülkelerin desteğiyle Suriye’nin toprak bütünlüğüne aykırı olarak yasa dışı yabancı asker bulundurma ve tutma çabaları var. Orada bölücülüğü kışkırtma çabaları var. Bize göre, Fırat’ın doğusundaki bölge, Suriye hükümetinin kontrolünde olmalıdır” dedi.

ŞAM’LA İŞBİRİLĞİNDEN BAŞKA ÇÂRE YOK

Ve Tahran zirvesinin sonuç bildirisinde Astana sürecinin, Suriye krizinin barışçı ve sürdürülebilir çözümündeki öncü rolüne dikkat çekilerek, başta gayrimeşru özyönetim teşebbüsleri dahil olmak üzere, terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler oluşturulmasına dair her türlü girişimin reddedildiğinin ve Suriye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğünün yanısıra komşu ülkelerin milli güvenliğini tehdit eden sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılığının belirtilmesi vaziyeti ele veriyor.

Bütün bunlar, askeri operasyonların çare olmadığını, Suriye’de ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Ankara’nın Şam’la doğrudan işbirliğinin gereğini bir defa daha teyid ediyor,

Gerçekten, “katil” dedikleri Salman’la kucaklaşan, “zâlim, darbeci” dedikleri Sisi ile barışmaya çabalayan Ankara’dakiler neden Esad’la görüşmeyi hâlâ reddeder?

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devlet faiz yükseltti

    İklim krizi alarm veriyor

    BTK eliyle herkes fişleniyor

    Patates fiyatı yüzde 366 arttı

    Anız yakma, verimliliğin kaybolmasına neden oluyor

    Suriye ile de yeni bir süreç başlatılmalı

    "Su krizi milyonlarca Lübnanlıyı riske atıyor"

    Tahıl sevkiyatı anlaşması yarın İstanbul'da yapılacak

    Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

    AB’nin gaz tüketimini azaltma talebine Atina karşı çıktı

    Joe Biden Kovid-19'a yakalandı

    Kremlin'den AB'ye yaptırım tepkisi

    Fransa'da Gironde'daki yangınlar, 10'uncu halen devam ediyor

    14 yıl önce yakalanan katil, dünyadaki cezasını Lahey'deki hapishanede çekiyor

    Bu meslekler YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alıyor

    Riskli bölgelerde orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022'ye kadar yasaklandı

    BM: Sudan - Mavi Nil'deki olaylardan derin endişe duyuyoruz

    'Rusya ve Ukrayna bu savaştan çıkmanın zamanını kollayacak'

    Ödemesiz geçiş cezalarına ilişkin yeni dönem

    'Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98 oldu'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15 Temmuz Mecliste nasıl karartıldı?
    Genel

    Patates fiyatı yüzde 366 arttı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstanbul ve Sakarya’da şiddetli zelzele
    Şükrü BULUT

    Türkiye’deki hayatı Materyalist Kemalistlere (mi?) bırakıyoruz?
    Genel

    BTK eliyle herkes fişleniyor
    Süleyman KÖSMENE

    Salih Aleyhisselam’ın meziyetleri
    Genel

    Devlet faiz yükseltti
    Ahmet BATTAL

    Kolay tercih rehberi -1
    Ali FERŞADOĞLU

    Türkiye’nin AB’ne girişini engellemek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.