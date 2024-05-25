“Çifte maaş çarkı” çarpıklığı

GARABET

Bilindiği gibi “tasarruf paketi”ni açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı, “Kamu çalışanlarının yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alınabilecek, ücretlere üst sınır getireceğiz” vaadini vermişlerdi.

Ne var ki “kamuda çifte ve çoklu maaş döneminin sona ereceği” vaadinden bir hafta sonra bir kanalda tam tersine Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın “Biz bu maaşları vermeyelim dersek kamuyu zarara sokuyoruz” çarkı, çifte maaşa devam edileceğinin ikrarı oldu.

Daha da çarpığı, Cumhurbaşkanı Yarımcısı’nın “Diyelim ki bir tane kamu görevlisi, kamunun iştiraki olan bir bankada görev yapıyor. Kamu ortak olduğu için kamuya belli bir yönetim hakkı oluşuyor. Bunu hiç almayalım dediğinizde kamuyu bu sefer zarara uğratmış oluyorsunuz” gerekçesini ileri sürmesiydi. “Şöyle çözdük bunu, orada görevlendirilen kamu görevlisi belli bir limit içerisinde -maaştan daha düşük- ek maaş alabilsin sadece. Yani diyelim 200 bin lira yönetim kurulunda kamu hakkı var, bunun 50 bin lirasını almış olacak…” mantığıyla “çifte-çoklu maaşı” savunmasıydı.

Görünen o ki “tek kişili rejim”de “arpalık” olarak kullanılan kamu kurumlarından yandaşlara peşkeş çekilen “çifte - çoklu maaşlar” kıyağı devam edecek; ve buna da “tasarruf paketi” denilecek. Tam bir garabetle…

TESBİT

“Enkazı bulma” propagandası

Cumhurbaşkanı’nın yürütmenin yanısıra yasamayı ve yargıyı güdümüne aldığı, devletin partileşip partinin devletleştirildiği “tek kişilik otoriter rejim”de dini ve mukaddesleri hoyratça istimal eden siyaset her türlü değeri hoyratça istismar ediyor.

En son İran Cumhurbaşkanı ile Dışişleri Bakanı’nın “meçhul kaza”ya uğrayan helikopterinin enkazının Türkiye’den gönderilen İHA’larca bulunduğu duyuruldu.

Ancak çok geçmeden İran’ın resmi haber ajansı, İran resmi mercilerinden “sözkonusu İHA’nın gönderdiği koordinatlarda herhangi bir enkaza rastlanamadığı” açıklamaları yapıldı.

Bu arada İran Kızılay Başkanı, operasyonun tamamen İran kurtarma ekipleri ve İran droneları tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Sonuçta iç politikadaki istismar itiyadının dışa karşı da kullanılmasıyla sırf siyasi rant amaçlı apar topar yakıştırmalarla Türkiye gereksiz yere sıkıntılı duruma düşürüldü.



VAZİYET

“Amerika ziyareti” iptali

Yoğun gündemin hayhuyunda mahalli seçimlerden sonra “iktidar cepesi”nce propaganda edilen “Cumhurbaşkanı’nın Amerika gezisi”nin iptali de karambola geldi, getirildi.

Haftalar öncesinden bizzat Cumhurbaşkanı’nca 9 Mayıs’ta Amerikan Başkanı Biden’ın resmi davetlisi olarak Washington’a yapacağı ziyarette gündeme getireceği konulardan söz edildi. Günlerce medyada ekonomik çöküşe karşı Erdoğan’ın Biden’den talepleri tartışıldı. Hatta Cumhurbaşkanı’nın “asla onaylamayız” dediği Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini onayı karşılığında Biden’den söz aldığı, Türkiye’nin milyarlarca dolar ödediği ancak ABD’nin programından çıkarıp vermediği F-35 savaş uçaklarına karşılık F-16’ların alınacağı yorumları yapıldı.

Yine Türkiye’nin milyarlarca dolar tazminatla karşı karşıya bırakıldığı “Halkbank davası” ile “Zarrap davası” tehditlerinin yanısıra “dostu” Trump’un Kongre’den geçirdiği “ABD’nin yaptırımlar yoluyla düşmanlarıyla mücadele yasası” kapsamında “Cumhurbaşkanı ile âilesinin Amerika ve yurtdışındaki mal varlığının araştırılması”na dair Türkiye aleyhindeki şantajın kaldırılması talebinin masaya yatıracağı ileri sürüldü.

Belli ki sırf iç siyasette istimal uğruna daha kesinleşmeden, mutâbakatı sağlanmadan “yandaş medya”da “dünya lideri” olarak sunulan Erdoğan’ın Biden’le görüşeceği propagandası emrivakisine tevessül edilmiş; Amerikalıların Ankara’dakilere, “ziyareti ‘biz iptal ettik” dersek dolar kısa sürede 40 liraya çıkar, en iyisi ‘biz iptal ettik’ deyin” söylentileri de cabası.

Hâsılı, tamamen propagandaya ve şova dayalı olarak tribünlere oynanan fiyasko, Dışişleri’nin ve diplomasinin dışlandığı kısır ve ufuksuz “dış politika”nın akıbetsizliğini açıkça ifşa ediyor.

KISACA

“Ekonomi batıyor’ dedim, ‘şaha kalkıyoruz’ dedin!”

“Millet ittifakı” Cumhurbaşkanı adayı ve ana muhalefet partisi eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, sosyal medyada yaptığı “uyarı”, ekonomiden hukuka ülkenin düşürüldüğü vartayı özetliyor.

Kılıçdaroğlu önce şu ikazları hatırlatıyor: “Sana ‘tasarruf et’ dedim, ‘itibardan tasarruf olmaz’ dedin. ‘Milletin parasını israf ediyorsun, -5’li çetelere peşkeş çekiyorsun- ekonomi batıyor’ dedim, ‘şaha kalkıyoruz’ dedin. ‘Güçlü bir ‘Stratejik Planlama Teşkilatı’ kurulmalı, hesapsız ödenen faizler ve artarak giden cari açık felakete sürükler’ dedim, ‘Ben ekonomistim, Bay Kemal anlamaz’ dedin, ekonomik tedbirleri memur servislerini keserek aldın. ‘Ekonomik iyileşmenin temelinde âdil hukuk sistemi yatar, yargıdan elini çek!’ dedim, Ekonomiyi damadına ve gözleri ışıltı saçan ekonomi biliminin cahili birine bıraktın. (…) ‘Bizi dünyaya rezil ettin. Mafya çetelerini ülkemize doldurdun…”

Ardından da ekliyor: “Ne ekonomiden anlarsın! Ne dış politikadan anlarsın! Ne memleketin derdinden anlarsın! Emekli, emekçi, işçi, öğrenci, memur, genç, çocuk, fakir-fukara bilmezsin. Hem beceriksiz hem de kötüsün. Hamasetle, yalanla, iftirayla milleti kandırdın! Seninle mücadele edeceğiz!”