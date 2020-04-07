VAZİYET

Dünya ülkeleri, “koronavirüsle mücadele” kapsamında vatandaşlarına yüzlerce milyar dolar ve euro ekonomik destek veriyor.

Almanya’da hükûmet, 750 milyar euro ayırmış. Küçük esnafa 150 milyar, beş işçiye kadar çalıştıran işyerlerine 9, on işçiye kadar çalıştıranlara 15 bin euro veriliyor. Kiracılardan altı ay kira alınmıyor. İşini kaybedenlere maaşlarının yüzde 67’si ödeniyor.

Keza 109 vak’anın görüldüğü ve sekiz kişinin öldüğü Afrika’daki Demokratik Kongo Cumhuriyeti bile iki ay süreyle elektrik ve suyu bedava yaparken, EPDK üç ay boyunca sayaçların okunmayacağı “müjdesi”ni veriyor. Buna mukabil Türkiye’de küçük ve orta işletmelerin elektrik ve doğalgaz faturaları gönderilmiyor, ama dağıtım şirketleri en fazla tüketimin olduğu kış aylarını da kapsayan geçmiş dönemlerin ortalaması üzerinden tahsil ediyor.

Ne var ki Türkiye’de kredi ödemeleri ve vergilerin ertelenmesiyle, ülke çapında daha önce genel bütçe içinde belirlenip verilen 2 milyon 111 bin haneye biner lira dağıtılmasıyla, emeklilerin bayram ikramiyelerinin öne çekilmesiyle, kamu bankalarının esnafa 6 ay ödemesiz 25 bin lira kredi başvurularının oda kaydı şartıyla sonuçsuz kalmasıyla, kolonya - maske dağıtımıyla kalınıyor.

Kısacası, hâlâ ciddî bir “ekonomik destek paketi” yok…



TESBİT

“5 milyon 190 bin yeni işsiz”!

Gerçek şu ki koronavirüs salgını, Türkiye’de gerçekte 12 milyona varan işsizler ordusuna yeni milyonları ekledi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın -3 Nisan’da- yüzde 40’tan fazlası imalat, konaklama, yiyecek-içecek, turizm, perakende ve toptan ticaret sektörlerinde 70 bin firmanın bir milyonu aşkın çalışanı için ‘kısa çalışma ödeneği’ne başvurduğu açıklaması bunun açık ikrarı.

Bu arada anamuhalefetin hesaplamalarına göre kapatılan işyeri sayısı 144 bin 690’ı aşmış. Bu tesbitle, berber, kuaför ve benzeri işyerlerinde 504 bin, alışveriş merkezlerinde 500 bin, kahvehanelerde işletmeci ve garson olarak istihdam edilen 259 bin kişi ücretinden olmuş.

Ayrıca 150 bin okul, üniversite ve yurt kantini çalışanı, 360 bin okul servis araçlarında çalışan şoför ve görevli gelirini kaybetmiş. Faaliyetleri sınırlandırılan, kapatılan restoran ve kafelerde 1 milyon 900 bin, motorlu kurye çalışanlarından 500 bin kişi işsiz kalmış.

Buna gündelik olarak evlerde çalışan yaklaşık 1 milyon insan ile sokakların boşalması nedeniyle sokaklarda çeşitli gıda ve ürünleri satan 1 milyon sokak satıcısı da eklediğinde salgınla geçici ya da kalıcı işten çıkarılan, işyeri kapanan ve işlerini kaybeden işsizlerin sayısı 5 milyon 190 bini buluyor.

Bunun içindir ki ekonomistler, esnafa, işini kaybedenlere, işsiz kalanlara doğrudan destek verilmesini istiyorlar. Bu kadar sert önlemlerle halktan “karantinaya uyulması” istenirken, en azından gündelik kazanan, çalışamadığı için hiçbir geliri olmayanlara devletin hiç olmazsa salgın süresince asgarî ücret üzerinden ücretlendirilmeleri gerektiğini ikaz ediyorlar.

Aksi halde, dehşetli salgın felâketine telâfisi yıllar alacak vahim ekonomik çöküş felâketi eklenir.