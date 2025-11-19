"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Sorumlusu iktidar

Faruk ÇAKIR
19 Kasım 2025, Çarşamba
İyilik ve kötülük elbette ki kıyamete kadar devam edecek. Devletin yapması gereken, ‘iyi’leri teşvik ve ‘kötü’lere mani olmaktan ibarettir.

Son zamanlar neredeyse her gün bir ‘suç örgütü’ yakalanıp çökertiliyor. Türkiye’yi idare edenler bu konudaki sayıları açıklayıp ‘çok iyi çalıştıklarını ve suçlulara karşı kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini’ ifade ediyorlar. 

Elbette suçlulara karşı mücadele doğru ve gereklidir. Ancak şu sorunun da sorulması icap eder: Ne oluyor, nasıl oluyor da bu kadar ‘suç örgütü’ teşekkül ediyor? Aynı soruyu, yolsuzluk, usulsüzlük, dolandırıcılık gibi konularda da sormak mümkündür. “Şu belediyede bu kadar yolsuzluk yapıldı ve yolsuzluk yapanlar yakalandı” haberleri aynı zamanda “Nasıl oldu da bunca yolsuzluk yapılabildi? Sistem yolsuzluk yapmayı nasıl oluyor da engellemiyor? Nasıl oluyor da yolsuzluk yapılması en baştan engellenemiyor?” sorusunu sordurmalı.

Bu gibi meseleler gündeme geldiğinde çok defa şöyle bir savunma dile getirilir: “Yolsuzluk, usulsüzlük gibi meseleler eskiden de vardı. O halde bu yolsuzluklara şaşmamalı.”

Acaba bu savunma haklı mıdır? Değildir, çünkü “Şu anda çok yolsuzluk yapılıyor” demek eskiden yolsuzluk yapılmadığını söylemek değildir. Nerede, kim ve ne zaman yolsuzluk, usulsüzlük ve haksızlık yapıyorsa ona karşı çıkmak, itiraz etmek insan olan herkesin vazifesidir. Dolayısıyla şu andaki haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı çıkmak, ‘eskiden olmuyordu’ demek olarak anlaşılamaz. Hem eskiden de yolsuzluk oluyor diye şimdiki yolsuzluklara sessiz kalmak savunulabilir mi?

Ayrıca gerek eskiden, gerek şimdi ve gerekse önümüzdeki senelerde yapılan ve yapılacak her türlü yolsuzluk, usulsüzlük ve haksızlıklarda son tahlilde sorumlu olan iktidar, hükümet, idareciler ve adı her ne olursa olsun siyasetçilerdir. Yeri geldiğinde bu kişi sisteme bağlı olarak başbakan, yeri geldiğinde cumhurbaşkanı, yeri geldiğinde ‘başkan’ olabilir. Dolayısı ile “Fırat kenarında bir kuzuyu kurt yese, İlâhî adalet bunu Hz. Ömer’den sorar” anlayışı gereği asıl sorumluyu görmek ve işaret etmek icap eder. “Artvin’in bir köyündeki yanlıştan niçin başbakan, başkan, cumhurbaşkanı sorumlu olsun?” denilmez. Böyle diyenler hakikati gölgelemiş ve ıskalamış olur. Memleketimizde yapılan iyi işlerden de ‘kötü iş’lerden de son tahlilde en baştaki idareciler sorumludur. 

Bu bakımdan “Şu kadar suç örgütünü çökerttik” diyen övünenler; “Ne yaptık da bunca suç örgünü zemin buldu, yeşerdi ve milleti canını yaktı” diye de düşünmeli ve kabahatin büyüğünü kendilerinde aramalı...

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hak ihlallerinin faturası vatandaşa çıkmasın

    Türkiye ile İspanya 2-2 berabere kaldı

    Gazze tasarısı İsrail’i koruyor

    Üniversiteler 3 yılda bitirilebilecek

    Meclis’in gündeminde yeni vergi düzenlemesi var

    Merkez’i eleştirdi merkeze çağrıldı

    Suya zam devam edecek

    Örtülü harcamada rekor artış

    Asgarî ücret, azamî tartışma

    Yargıya güven azaldı

    Bahçeli: İmralı’ya ben giderim

    Japonya, Çin'deki vatandaşlarını uyardı

    Ukrayna'da isabet alan Türk bayraklı LPG gemisinde çıkan yangın söndürüldü

    İsrail mahkemesinde "kışkırtma" suçlamasıyla yargılanacak

    Emekliler seyyanen zam istiyor

    Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 11 kişi yaralandı

    Guardiola: Filistin'i yalnız bıraktık - Gazze'deki katliamları savunabilecek bir 'insan' hayal edemiyorum!

    ABD'nin Gazze'de "Uluslararası İstikrar Gücü"nün görev yapması tasarısı BMGK'de kabul edildi

    Türkiye nüfusunun yarısı bankalara borçlu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye ile İspanya 2-2 berabere kaldı
    Genel

    Hak ihlallerinin faturası vatandaşa çıkmasın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gazze tasarısı İsrail’i koruyor
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.