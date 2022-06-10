“Ecnebi projeleri”ne taşeronluk!

Günlerdir “iktidara ilişik yandaş medya”da TSK ‘nin Suriye’nin kuzeyine yönelik yeni bir harekâtla Münbiç’i teröristlerden temizlemeye hazırlandığından dem vuruluyor.

Taşeron terör örgütlerinden, “paralı askerler”den oluşan ve adı “Suriye Milli Ordusu” olarak değiştirilen ÖSO’nun mevziye girdiği haberleriyle kamuoyu oluşturulmaya yelteniliyor. Sivillerin terk ettiği terör örgütü işgalindeki çok sayıda köyün kurtarılacağı propaganda ediliyor.

Şimdiye kadar Suriye topraklarında yapılan dört büyük sınırötesi operasyonun akıbetsizliğine rağmen Ankara’nın yeni askeri operasyon hazırlığından söz ediliyor.

Oysa sınırötesi kara ve hava hareketlerinin “terörle mücadele”de Suriye’ye ve bölgeye barış ve istikrar getirmede bir işe yaramadığı, tam tersine fitneyi daha da derinleştireceği ortada. Özellikle Suriye’nin bir başka bölgesinden gelen sığınmacıların “tampon bölge” adı altında oluşturulan yerde başkalarının evlerine, dükkanlarına, tarlalarına yerleştirilmelerinin ülkede kaosu daha da yaygınlaştıracağı herkesçe biliniyor.

OPERASYONA “GEREKÇELER” UYDURULUYOR

Belli ki başta ekonomik çöküşte enflasyonunun, dövizin, faizin yükselmesi ve pahalılığın katlanması karşısında millete söyleyecek sözü kalmayan siyasi iktidar, “Suriye’ye askeri operasyonu” ortaya atmakla bir defa daha gündemi manipüle etme peşinde. Bütün anketlerdeki oy erimesine karşı bir “seçim malzemesi” olarak kullanmaya çalışıyor.

On yılı aşkındır devam eden iç savaş sanki yeni başlamış gibi Cumhurbaşkanı’nın “Suriye’den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır” çıkışı tekrarlanarak askeri operasyona zemin hazırlanıyor.

Başta PYD/YPG olmak üzere ecnebilerin küresel emellerinde istimal ettikleri silâhlı örgütlerin “Suriye’de bir güç alanı oluşturmak için eylemleri arttırdığı”ndan dem vurularak yeni harekâta “gerekçeler” uyduruluyor.

Sormak lazım; Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusunda her türlü silâh ve mühimmat verdiği PYD/YPG’ye “uydu devlet” kurdurmaya uğraşan, Fırat’ın batısında El Kaide’den kopma radikal terör örgütlerini maşa olarak kullanıp Suriye ordusu ile savaştıran, İsrail’in egemenliği, küresel emperyal hegemonya ve çıkarları hesabına istimal eden savaş ortağı ecnebilerin tefrika projelerinde Ankara niye “rol” alıyor?

ANKARA’DAKİLER NEDEN BU DENLİ “TEŞNE”?

Gerçekten, “gerekçe” gösterilen “terörün önlenmesi” ve “sığınmacılara yer temini”yse, Ankara’dakiler neden BM’de tanınan meşru Suriye hükûmeti diyaloga geçmeyip görüşmezler? Niçin Şam’a rağmen ecnebilerin politikalarına gelip akıbetsiz askeri operasyonlarla vaziyeti daha da içinden çıkılmaz hale getirerek Türkiye’yi “savaş ve cephe ülkesi” durumuna düşürürler?

Sahi, terör örgütü güdümlü füzeyle saldırıda bulunan ve özel harekât polislerimizi şehit eden PYD/YPG’nin ABD kontrolünde olduğundan neden sarf-ı nazar ediliyor? Afrin’de bombalı araçları patlatıp sivilleri katleden, Cerablus’ta, Karkamış’ta havan ve roket saldırılarıyla çok sayıda sivili yaralayan örgütlerin emperyal işgalcilerin uhdesinde olduğu gözardı ediliyor?

Niçin hâlâ PYD/YPG’ye ordu kurduran işgalci Amerikan askerleriyle Mehmetçik birlikte devriye geziyor?

Ülkenin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini, barış ve istikrarını esas alan ve ateşkesi sağlayan “Astana ve Soçu mutabakatları”nı birlikte imzaladığı ülkeler başta olmak üzere komşu ülkelerin karşı çıktığı “ecnebi projeleri”ne Ankara’dakiler neden bu denli teşne?