İran’da fitne ateşini tahrik…

Çoğu dış tahrikli protesto gösterilerinin sona ermesiyle “İran’a saldırılmayacağı”nı söyleyen Trump’ın en son “yardım yolda” deyip Amerikan uçak gemileri Abraham Lincoln’la George Bush’un Ortadoğu’ya yönlendirmesi, savaş destek unsurlarının bölgeye sevki, ABD’nin İsrail’le yeniden İran’a saldırıya hazırlandığı endişelerini arttırıyor. Ve birbirini nakzeden açıklamalarla Trump’ın zaman kazanmaya çalıştığı belirtiliyor.

Bilindiği gibi İsrail’in çoğu çocuk ve kadın en az 100 bin sivili katlettiği soykırıma her türlü silâh, lojistik, istihbarî desteği veren ABD’nin tam da -geçen Haziran’da- Amerikalı yetkililerin Tahran yönetimiyle Umman’da “nükleer enerji görüşmeleri” öncesi Trump’ın tâlimatıyla Başkentle ülkenin nükleer enerji tesisleri, askerî-sivil merkezleri bombalanmıştı.

Şimdi de Netanyahu’nun itirafıyla “yarım bırakılan saldırılar” tamamlanıyor. Bundandır ki “Gazze’nin işgal ve ifnasının ardından “tam entegrasyon yapıldığı” algısının altında silahlandırıp eğittikleri işbirlikçileri PYD/SDG’nin Fırat’ın batısına bloklaştırılmasıyla etnik ve mezhebî ayrılıklar üzerinden bölünüp parçalanması komplosunun kurulduğu Suriye’den sonra İran’a saldırının sırada olduğu propagandası yapılıyor.

PSİKOLOJİK HARP YAPILIYOR

Maksat, dünyada petrol rezervinde üçüncü, doğalgaz rezervinde ikinci ülke olmasına, iki milyon kilometre karelik toprağında sırf çölünden üretilen güneş enerjisine, bütün Avrupa’yı aydınlatmaya yetecek kapasitesine ve Hürmüz Boğazı’yla dünya petrol sevkiyatının yüzde 60’ını kontrolüne rağmen, emperyal ecnebilerin kırk beş yılı bulan ağır ambargoyla derin ekonomik bunalıma ittikleri ülkenin iç zaaflarını kaşıyarak etnik-mezhebî iftirakları kışkırtmayla kargaşaya sürüklemek.

Bu maksatla, fitne ateşinin alevlendirilmesi ifsadıyla Siyonist mihrakların, uluslararası ifsad şebeklerinin güdümündeki sosyal medya platformları kullanılıyor. İsrail, dünyanın birçok ülkesinde devşirilmiş binlerce trolün her birine 8 bin dolar ödüyor. İsrail aleyhindeki verilerin ortadan kaldırılması için Facebook’la anlaşmalarla 500 bin abonesinin bütün verilerinin İsrail istihbarat servisi Mossad’a verildiği Amerikan Kongresindeki sorgulamayla resmî raporlarla ortaya çıkan dehşetli bir psikolojik harp yapılıyor.

90 milyonluk ülkede protestoların daha çok ABD ve İngiltere’nin taşeron olarak kullandığı PKK’nın “İran kolu” PEJAK bölgesiyle Sünnî Arap bölgesinde yoğunlaştırılması bundandı. İranlı komutanlara kanlı suikastların, Hamas Lideri Haniye’nin İran’da katlinin, Cumhurbaşkanı Reisi’nin karanlıkta kalan uçağının düşürülmesinin amacı da bu idi…

İSRAİL’İN “İSTİLA PROJESİ”YLE…

Özetle, dünyanın, özellikle Ortadoğu’nun emperyal hegemonya emellerine göre yeniden dizaynıyla istilâcı sömürgeciler arasında bölüşülmesi tezgâhı işletiliyor.

Küresel işgalcilerin piyonu Şah’ın 79’da devrilmesinden bu yana hâriçten ecnebî oyunlarıyla kışkırtılan on bir kalkışmada “teslim” alamadıkları İran’ı tefrika kaosuna atan operasyonlar devam ediyor.

Bundandır ki bir British Petrol’de şirketi projesi olan “tek adam rejimi”nden kalma babasını ve sürgündeki dedesini ecnebilerin arka çıkmasıyla iktidara getirdikleri, “Ben iktidarımı Amerika’ya borçluyum” minnettarlığıyla başta İngiltere ve ABD olmak üzere dış mihrakların “maşası” olduğunu itiraf eden Şah’ın kırk beş senedir Batılılara sığınan Trump’ın “iyi adamdır!” dediği oğlu, “uluslararası hukuku tanımam” çıkışlarıyla megalomanca küstahlığını fütursuzca açığa çıkaran Trump’ça parlatılıyor.

Çarpık olanı, Ankara’dakilerin Irak, Lübnan ve Suriye’den sonra Türkiye’nin Müslüman komşusu İran’ın da göz göre göre iç savaş ifsadıyla İsrail’in istilâ projesi ve emperyalistlerin hegemonyası hesâbına devşirilmesi provokasyonlarıyla fitne ateşinin alevlendirilmesine tek kelime etmemeleri. Göz göre göre bağımsız bir ülkeye müdahaleye karşı ciddi ve etkili tepki göstermemeleri…

Peki neden?