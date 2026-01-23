Tefrika ifsadı sürüyor…

VAZİYET

Aslında emperyal ecnebîlerin PYD/YPG’yi dışlamadığı, Trump’ın “Onlara muazzam paralar, petrol ve başka şeyler verdik. Bizim için yaptıklarından dolayı onlarla iyi anlaşıp koruyoruz” çıkışıyla ifşa oluyor.

Görünürde “memnuniyetsizlik”le ağababalarına “sitem” perdesinde “18 Ocak anlaşması”yla “Suriye PKK’sı”nı ülkenin kuzeydoğusunda bütünüyle kontrolündeki alana çekip “özerkliğin - otonominin” altyapısı oluşturulması karartılıyor.

Her ne kadar Kandil’deki terör örgütü elebaşları “ABD bizi yarı yolda bıraktı” yakınmalarıyla hayıflansalar da, Trump’ın “Suriye’de iyi iş çıkardım” ikrarıyla PYD/YPG’nin Amerikan Merkez Kuvvetler (CENTCOM) korumasında ülkenin bölünmede kullanılmasına devam ediliyor.

En son 2026 Pentagon bütçesinde ABD’nin Kuzey Irak’taki kadim işbirlikçisi, İsrail uydusu “bölgesel yönetim”e 235 milyon dolar tahsis eden Trump’ın, ABD’nin silâhlandırıp palazlandırdığı PKK’nın “Suriye kolu” PYD/YPG’ye 155 milyon dolar ayırması bunun bariz göstergesi.

Keza Şara’nın ABD’nin “dayatmaları”nı dinlememesi durumunda; ya da “İsrail’in bölgedeki egemenliğinde, İran’a saldırıyla iç karışıklığı tahrikte, hegemonya ve enerji çıkarları hesâbına bölge ülkelerini kargaşaya atıp “teslim” almada kullanılmak üzere özel olarak eğittiği 30 bin kişilik “özel PYD/YPG gücü”nün korunması bir diğer gösterge.

Vaziyet şu ki ABD’nin silâhlandırdığı “yerel taşeronu”ndan vazgeçmediği Trump’çı Cumhuriyetçi senatör Graham gibilerinin “PYD/YPG operasyonlarına karşı Şam’a “Sezar yasası’ yaptırımları”nın daha da ağırlaştırılması” tehdidiyle açığa çıkıyor. (gazeteler, 20,1.26)

Coğrafî sınırları tartışılsa da ecnebîlerin güdümündeki “kırmızı çizgileri” yegâne yerli işbirlikçileri PYD/YPG’nin ortadan kalkmasını istemiyor. Nitekim pazarlıklar sürüyor. Trump’ın telkiniyle kontrolündeki kantonlara, tabiî sahasına çekilen PYD/YPG de “özerklik” iddiasından caymış değil; ABD ve İsrail’in onayıyla konumunu koruyor.

Böylece “Suriye’de tam entegrasyon” söylemi, algı operasyonunun ötesine geçmiyor. Saray iktidarına dizilen methiyelerin hiçbir gerçekliği kalmıyor. Zira ABD ile işgal ortaklarının BOP’la ülkenin etnik – mezhebî tefrikalarla “özerk - otonom bölgeler”e taksimiyle “devletçikler” kurdurulması ifsadı sürüyor.

Sonuçta, strateji değişmiyor; sadece gereğinde kullanılmak üzere PKK’nın “Suriye kolu”nun geçici bir süre geri durması taktiği güdülüyor.

TESBİT

“O âleti de kıracak…”

Gerçek şu ki hâlâ karanlıkta kalan 2001’deki Amerika’nın içindeki uyduruk “11 Eylül iç darbesi” bahanesiyle türetip işgal ortaklarıyla İslâm dünyasının başına musallat ettiği kendi mamulleri El Kaide ile IŞİD’i Afganistan’dan Irak’a işgal ve istilâlarına bahane eden küresel mihraklar ve uluslararası ifsad şebekeleri yeni komplolar peşinde.

Muğlak karmaşık vartada, işgalini peyderpey genişletip kalıcılaştırmasıyla Nil’den Fırat’a uzanan, Irak’ın yanısıra Türkiye topraklarının önemli bir kısmını kapsayan İsrail’in “arz-ı mev’ud’ (vaad edilmiş topraklar”) istilâsında ve emperyal emellerde kullandıktan sonra ABD’nin -daha önce başına on milyon dolar koyduğu- Coloni’nin/Şara’nın da akıbeti sorgulanıyor.

İsrail’in Suriye’yi işgaline -cılız itirazlarla kalıp- ciddi tepki vermeyen, dahası İsrail’le işbirliğine ve soykırımcı Siyonist rejimin Ortadoğu’da “meşrulaştırılarak” bölgeyi egemenliğine alma maksatlı “İbrahim anlaşmaları”na teşne hale getirilen Şara’nın da diğer “maşalar” gibi “kullanma miâdı”nın dolmasıyla bir kenara atılarak tasfiye edileceği belirtiliyor.

Özetle Bediüzzaman’ın, “Şimdiki kuvvetli bir sûrette hükmeyleyen zındıka cereyânı, birini diğeri aleyhinde âlet edip ezmesinde istimâl edecek. Bunu mağlup ettikten sonra o âleti de kıracak…” tesbiti tecelli ediyor. (Lem’lar, s. 44.)