"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2019 CUMA - YIL: 50

“Menfaat üzerine dönen siyaset”in “fenâ neticeleri”

Cevher İLHAN
13 Aralık 2019, Cuma
Türkiye’nin ağır krizdeki ekonomiden savrulan dış politikaya, yeniden tırmanan teröre, devasa problemleri dururken, siyasî iktidarın ve “ilişik mdya”nın gerçek gündemi sahte sunî tartışmalarla canhıraş perdeleme çalışmalarına rağmen çöküşün tezâhürü garabetler bir bir ortaya çıkıyor.

Cumhurbaşkanı’nın “özellikle bir siyasî ayağında bizim olduğumuz, bir siyasî ayağında da mâlum zât var” dediği partisinin eski genel başkanını ve Başbakan’ı ile önemli bakanlıklar yapmış bazı siyaset arkadaşlarını “tezgâh başka; hani dürüsttünüz? Eğer sizin dürüstlüğünüz buysa bu ülke batmış, bu ülke yanmış” ithamıyla “dolandırıcılık”la ve “öksüz yetimin hakkını kalkıp kurdukları üniversiteye tapu devri”yle suçlaması, AKP iktidarında ülkenin siyasî ihtiras ve rant uğruna düşülen vartada “devlet düzeninin geldiği nokta”nın en üst düzeyde ikrarı olarak kayıtlara geçiyor. 

Buna mukabil, “mâlum zât”ın “2003’ten 2016’ya kadar çeşitli konumlarda ve üst düzeyde birlikte çalıştığımız Sn. Cumhurbaşkanının, şahsım ve Başbakanlık yaptığım dönemde hükümetimde birlikte görev yapmaktan onur duyduğum bazı bakan arkadaşlarım hakkında en temel nezâket kurallarına bile uymayan, bu yüksek makama yakışmayan bir üslûp ile dile getirdiği ağır ithamları” bir “devlet ahlâkı meselesi” olarak nitelendirmesi; ve “hiçbir şahsî hakkımın ve çıkarımın olmadığı, kızıma, oğluma, damadıma, gelinime bırakmayacağım…” cümlesiyle cevaplaması, bahse konu arsa üzerinden siyasi iktidarın içinden “rant ve arazi kavgası”nı açığa çıkarıyor. 

“HAMASET, HUSÛMET, HAKARET”LE

Görünen o ki sözkonusu isimlerin AKP’den koparak kendi partilerini kurma aşamasında ve siyasî mahfillerde sözü edilen yedi kişilik parti arabulucu heyetin “parti kurmamaları” baskı ve önerilerinin kabul edilmemesi üzerine fevkalâde muhataralı yola sapılmış. Uzun yıllar AKP hükûmetlerinde Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve en önemli bakanlıklarda bulunmuş isimlerin partilerini kurma aşamasında kumpaslarla susturulmak isteniyor.

Cumhurbaşkanı’nın ikrarıyla iktidar partisindeki “metal yorgunluğa” karşı “hamaset, husûmet ve hakaret söylemleri”yle sürekli toplumu kamplaştıran, kavgayla kutuplaştıran iç “tahrik politikası” bu kez AKP’nin içine yönelmiş. Ne var ki siyasi iktidarın rakiplerini bölüp parçalama, aykırı seslere tahammülsüzlükle fırsat verdirmeme operasyonları artık ters tepiyor. 

Bundandır ki iktidar partisinin genel başkanı olarak Cumhurbaşkanı’nın ve parti sözcülerinin partisinin üçüncü başbakanının, ikinci genel başkanının bir parti kurduğu sırada başlattığı “karalama kampanyası” ve parti MYK’sında mevzubahis üniversiteye “kayyum kararı” çıkarılması, “parti devleti” eleştirilerini haklı çıkarırken, “cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” paravanındaki “tek kişilik sistem”de yürütmenin yanısıra millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in ve yargının devre dışı bırakıldığının âdeta itirafı oluyor. 

Özetle, muhalefetin en akılcı önerileri, milletin menfaatine en vicdani teklifleri bile Saray’dan gelen “tâlimlatlar”la reddediliyor. O denli ki Meclis kürsüsünde, “Erdoğan’ın, ‘İki kere iki beş” demesi halinde, AK Parti Grubu’nun, ‘Reis kerrat cetvelindeki tarihî hatayı düzeltti. Önceki dönemlerden kalan bir hatadan kurtulduk, çarpım tablosunu reisimiz düzeltti’ derler” ironileri yapılıyor!

“ŞEYTANI MELEK, MELEĞİ ŞEYTAN” GÖSTEREN SİYASET!

Ve bütün bunlar, siyasî iktidarın hâlâ siyasi rant devşirme ekonominin çöküşünden dış politikadaki fiyaskolara, Suriye’de yanlış politikalarla saplanılan çıkmaza karşı yapay - nevzuhur gündemler ortaya atıldığı süreçte, Ankara’nın “yolsuzluklarla mücadele” taahhüdlerinin aksine, Meclis’e gönderilmeyen Sayıştay denetçi raporlarında da su yüzüne çıktığı gibi kamuda rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık ve suiistimallerle, ihâleye fesad karıştırma, savurganlık, özelleştirmede kayırmacılığın nereye vardığı vahametini deşifre ediyor. 

Bediüzzaman’ın tesbitiyle, “hâkimiyet-i milleti” temsil eden, “yani efkâr-ı âmmenin misâl-i mücessemi (âdeta cisimleşmiş hali)” olan Meclis yerine “rey-i vâhid” dediği “milletten suâlin ve meşveretin olmadığı”, demokratik temel hak, hukuk ve hürriyetleri ıskartaya çıkaran “ucûbe sistem”de bütün karar ve gücün “tesirât-ı hâriciyeye (dış etkilere) kapılma” tehlikesine gelen, dayatılan ifsad plânlarına ve projelerine, tehdit ve şantajlara gelebilen “lâ-yüs’el - sorumsuz kek kişi”nin uhdesine verilmesi üzerinden ülkenin ne hale düşürdüğünü gösteriyor. (Münâzarât, 41-42)

Özetle, Bediüzzaman’ın istiâze ettiği, “garazkârâne tarafgirlik”le “şeytanı melek, meleği şeytan” gösteren “menfaat üzerine dönen canavar siyaset”in “fenâ neticeleri”nin yeni versiyonu sahneleniyor. (Mektûbat, 258; Tarihçe-i Hayat, 107)

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kendileri beka sorunu oldu

    İlân edilmemiş sıkıyönetim

    Uysal'dan Ermeni tasarısına sert tepki: Dünya 5'ten, Türkiye "1"den büyüktür

    Köprüye var, EYT’liye yok

    Çocuk dostu medya istiyoruz

    Doğu’nun en büyük Fuar’ındayız

    Yeni yönetim sistemine geçildikten sonra hukuk devletinin önemi daha da arttı

    Rusya'ya giden 18 ton Türk narı geri gönderildi

    Valilik açıkladı: Hakkari’de 5 bölge giriş çıkışa yasaklandı

    Şimdi de Senato'da kabul edildi

    Savunma projeleri karara bağlandı

    'tr' uzantısı yetkisi ODTÜ'den BTK'ya geçti

    İBB hizmetlerine zam yapıldı

    'Hiçbir ülke IŞİD'le mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz'

    Ceylanpınar Belediye Başkanının mazbatası iptal edildi

    Soylu: Her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum

    UEFA 'asker selamı' ile ilgili kararını verdi

    TRT’nin haber sunamaması büyük kriz

    AB’den Kavala çağrısı

    İncirlik koz olmaktan çıktı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üniversitelerde OHAL tahribatı
    Ahmet BATTAL

    Hayırlı bir başlangıç için ümitliyiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tavuğun başına gelen...
    Faruk ÇAKIR

    Dünya yıkılsa bile adalet yerini bulmalı
    Cevher İLHAN

    “Menfaat üzerine dönen siyaset”in “fenâ neticeleri”
    Şükrü BULUT

    Cemaatlerin para ve mülkle imtihanı
    Genel

    Yeni yönetim sistemine geçildikten sonra hukuk devletinin önemi daha da arttı
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur nasıl okunmalı?
    Genel

    Doğu’nun en büyük Fuar’ındayız
    Hasan ŞEN

    Bir şefkat ve nezaket adamı: Mustafa Sungur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.