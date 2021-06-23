"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

“Millet ittifakı”nı zaafa uğratma senaryosu

Cevher İLHAN
23 Haziran 2021, Çarşamba
İstanbul’daki mahalli seçimler öncesi İmralı’ya bir “akademisyen”i gönderip müebbet hapse mahkûm terörist başından al(dır)dığı “AKP’nin adayına destek” mesajını devletin ajansında duyuran, kardeşinin röportajını devlet televizyonunda yayınlatan siyasi iktidar, HDP’yi kriminalize ederek muhalefetten kopartıp “iktidar cephesi”ne “payanda” etme peşinde.

Zira “tek kişilik yönetim”de millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in tasfiye edilip yargının bütünüyle felç edilmesiyle Türkiye’nin uçurumun kenarına geldiği vartada, çârenin “demokratik parlamenter sistem” ekseninde ortak demokratik değerlerle hukukun üstünlüğünün hâkim kılınması olduğu gerçeği gün geçtikçe millet nezdinde mâkes buluyor. 

Bunun içindir ki kamuoyu araştırmaları ve anketlerde “AKP-MHP bloku”nun toplam oylarının yüzde 40’ların altına düştüğü çıkmazda “iktidar cephesi” “millet ittifakı”nı dağıtmaya, “demokrasi ittifakı”na dönüşmesine mani olmaya, takoz koymaya uğraşıyor. 

“Millet ittifakı”nın yüzde 60’ları aşması karşısında HDP’yi muhalefetten koparıp “cumhur ittifakı”nın yanında yer almasını amaçlayan hesaplar yapılıyor. 

Bu hesapla, bu partinin “tek kişilik ucûbe rejim”e karşı “millet ittifakı”na katılmasıyla “demokrasi ittifakı”nın güçlenmesinin ya da en azından mahalli seçimlerdeki gibi “demokratik parlamenter sistem” ekseninde muhalefetin ortak adayını desteklemesinin önü kesilmeye çalışılıyor. 

SEÇMENİ DIŞLAYIP KÜSTÜRMEKLE…

Belli ki iktidardakiler tarafından Türkiye yeni bir badireye sürüklenmek isteniyor. Provokasyona açık süreçte, ötekileştirme ve düşmanlaştırmayla toplumda kin ve nefreti enjekte eden “korku ve şantaj siyaseti” pompalanıyor. 

Öncelikle HDP’nin “cumhur ittifakı”nı desteklemesiyle Erdoğan’ın yeniden seçilmesi; bu olmadığı takdirde bu partinin “millet ittifakı”nın dışında kalmasıyla seçmenlerinin küstürülüp muhalefetin zayıflatılması; “AKP-MHP cephesi”nin Meclis’te çoğunluğu elde etmesiyle “tek kişilik otoriter ucûbe sistem”in idamesi hedefleniyor. 

Mahalli seçimlerde özellikle metropollerde “millet ittifakı”na oy veren ve verme azmindeki milyonlar “cumhur ittifakı”na yamanma, en azından desteğini kesip “ne haliniz varsa görün” küskünlüğüyle “millet ittifakı”ndan uzaklaştırarak “desteğini kesme” tuzağına çekiliyor. 

Özetle, seçimi kazanmak uğruna geniş seçmen kesimlerini sandıktan soğutan, muhalefetle bir araya gelmesini engelleyen “siyasi mühendislik” senaryoları sahneleniyor. HDP’yi demokratik siyasetin dışına itmek, seçmeni sandıktan soğutmak, düşük katılımlı seçimle çok oy almak, muhalefetin bir araya gelmesini engellemek için tahriklerle şiddete, kin ve nefrete prim verdiriliyor. 

Ve sırf siyasi rant hesâbına, Bediüzzaman’ın “particilik taraftarlığıyla, gayet dehşetli bir kin ve adâveti damarlara dokundurup kin ve garaza ve mukabele-i bilmisile mecbur eden ve hayat-ı içtimâiyeyi tamamen zîr ü zeber (ült-üst) eden bir zehir”i zerk diye ifade ettiği kamplaştırma-kutuplaştırmayla vatandaşlar müthiş tefrika fitnesine atılıyor. Milletin bütünlüğü zehirleniyor. (Emirdağ Lâhikası, 393)

MUHALEFETİN ORTAK DEMOKRATİK VİZYONU

Bundandır ki demokrasinin inşası, yargının bağımsızlık ve tarafsızlığını kazanması, “yolsuzluk, rüşvet ve soygun düzeni”nin sorgulanması, ülkenin karanlık kaostan kurtulması için “güçlendirilmiş parlamenter sistem”le ortak demokratik değerler ekseninde güç birliğinin oluşturulması gerekiyor. 

Muhalefet ve “millet ittifakı” HDP’yi “cumhur ittifakı”nın kucağına itmemeli, bu parti üzerinden oynanan oyunla yeninden seçilme manipülasyonlarına fırsat vermemeli; “7 Haziran -1 Kasım arası”ndaki gibi ülkeyi yine kargaşaya sürüklemeyi hedefleyen karanlık siyasi senaryolara karşı uyanık olmalı. 

“Millet ittifakı” bileşenleri Türkiye’nin üçüncü partisiyle siyaseten bir araya gelmekten çekinmemeli; bu partinin özeleştiri yapmasına yardımcı olmalı.  Kararlı durmalı; “HDP ile olmaz” ya da “HDP dışarıda kalsın”, “HDP kendi adayını çıkarsın” türü kırıcı ve dışlayıcı çıkış ve tavırlardan sakınmalı. 

Muhalefet ve “millet ittifakı”, otoriterleşen “tek kişilik rejim”e karşı ortak demokratik tavır ve vizyonu göstermeli; siyasi iktidarın kutuplaştırıcı ve düşmanlaştırıcı provokatif politikalarına geçit vermemeli.

Aksi halde bedeli ve vebâli ağır olur...

Okunma Sayısı: 323
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dujarrec: Şeyh Cerrah'taki son gelişmeler bizi endişelendiriyor

    Dünya genelinde son 24 saat

    Hukuka ve seçime sahip çıkın

    Ücretliler gıda fiyatlarının altında ezildi

    Kalabalıklardan uzak duralım

    Milli irade saptırılamaz

    Müsilaja 10 maddelik çözüm teklifi

    Türkiye'ye yatırımlar azaldı

    Taş ocakları köylüyü bitirdi

    6143 kişinin testi pozitif çıktı

    Kırşehir'den tüm illere gönderilecek

    Çifte maaşa AYM’den iptal

    ABD: Türkiye kabul etti

    Yüzlerce Hafız yetiştiren Mahmud Aslani vefat etti

    Özür dilemek yeterli değil

    Korkmaz’a 225 yıl hapis talebi

    Yerli aşının adı 'TURKOVAC' olarak belirlendi

    ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

    Gelir eşitsizliği en fazla İstanbul bölgesinde

    MİT'in Irak'taki operasyonuyla etkisiz hale getirildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İslamköy’den Barla’ya
    Ahmet BATTAL

    İnsanın adalet terazisinin ölçme kapasitesi
    Cevher İLHAN

    “Millet ittifakı”nı zaafa uğratma senaryosu
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın güzel kadın tanımı
    Süleyman KÖSMENE

    İbadetler ritüel değil, ruhu besleyen emirdirler
    Genel

    Müsilaja 10 maddelik çözüm teklifi
    Faruk ÇAKIR

    Bu israf nasıl önlenecek?
    Raşit YÜCEL

    Hazreti Ali (ra) ve Hilâfeti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hukuka ve seçime sahip çıkın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.