Sakarya Hendek’te Havai Fişek Fabrikası’ndaki patlamaya karşı siyasi iktidarın ve “iktidara ilişik medya”nın tavrı, aslında Türkiye’nin ekonomiden dış politikaya algı operasyonuyla, manipülasyonlarla gerçek gündem saptırması ve çarpıtmasını bir defa daha deşifre etti.

Son on bir yılda beş büyük patlamada beş işçinin can verdiği fabrikada son olarak 7 vatandaşın vefat edip 97 yaralıdan hâlen biri ağır beş işçinin tedavi gördüğü patlama, Türkiye’de cinayete dönüşen ve AKP iktidarında kat kat artmakla 23 bin işçinin can verdiği iş kazalarıyla iş güvenliğindeki fiyaskoyu bir defa daha gözler önüne serdi.

Her ne kadar İçişleri Bakanı “üç ay önce denetlendiği”ni söylese ve yetkililer bildik “her türlü tedbir alındı” dese de, çalışanların yakınmasıyla işçilerin ve personelin bu konuda gerekli eğitimi almadıkları, zamanında muhtemel iş kazası tatbikatları ve cihaz bakımının ihmali ortaya çıktı; “afet ve âcil müdahale plânları”nın hazırlanıp gözden geçirilmesi, aşırı sıcaklara karşı soğutma sistemi ile iş sağlığı ve güvenliği denetimleriyle “afet ve âcil durum plânı” benzeri teknik tedbirler gündeme geldi.

TÜRKİYE VARTAYA SÜRÜKLENİYOR…

Öncelikle uzmanların tesbitiyle ve patlamadan iki hafta önce istifa eden iş güvenlik uzmanının uyarısıyla, fabrikadaki malın ısınması açık tehlikesine karşı, bütün karartmalara rağmen medyaya yansıyan işçilerin “ısınma dört gün önce başlamıştı, ikaz ettik ama dinlemediler” ikrarıyla neden önlemlerin alınmadığı sorusunu sordurdu. Özel denetime tabi olan fabrika için nasıl izin alındığı, denetimlerin neden yapılmadığı soru işaretlerine sebep oldu.

Keza barut ve patlayıcının kullanıldığı özel üretim yapan bir fabrikada özel ve ek önlemlerin alınmadığı, alevlerin sıçramasına karşı depoların birbirinden yeterince uzaklıkta izole bir alanda yapılmadığı ve benzeri patlayıcıların bir tondan fazla birikmemesi gereğine karşı Valinin ifadesiyle 110 ton patlayıcının bir arada tutulması riskine gerekli tedbirlerin alınmadığı vakıasını söz konusu etti.

Bu arada daha patlamadan sonra daha işçilerin cenâzeleri yerdeyken ve savcılık harekete geçmeden, tam da soruşturmaların yapılması gerektiği safhada her patlama sonrası isim ve mekân değiştirip yeni fabrika açarak yola devam eden fabrika sahibini Cumhurbaşkanı’nın bir defa “geçmiş olsun” telefonuyla yetinmeyip “iki - üç kez aradığı” açıklamasının soruşturmayı etkileyip zan altında bırakacağı eleştirileri devam ediyor.

Yine patlama gününün akşamında şube başkanı olduğu işveren sendikasının işyeri sahibine “moral yemeği” vermesi skandalı, tepkiler üzerine paylaşılan görüntülerin sosyal medyadan apar topar kaldırılıp bu kez “işçilere yardım için” olduğu açıklaması dikkat çekici.

“ÇAYDANLIK FOKURDUYOR, BUHARLAŞMA BAŞLAMIŞ…”

Gerçek şu ki Türkiye Hendek’teki patlamada olduğu gibi tam bir sıkışma yaşıyor. Özellikle bütün anketlerde iktidar partisi oylarının yüzde 30’lara, “cumhur ittifakı”nın yüzde 40’lara düştüğü bir tablo söz konusu.

Bu panikle yeni bir strateji ve vizyon geliştiremediğinden, en üst düzeyde sürekli düşmanlaştırıcı ve ötekileştirici nefret diliyle siyaset tahrik ediliyor.

Ve peşpeşe ortaya atılan suni gündemlerle de artık kamuoyu oyalanamadığından, “yüzde 95’i “yandaş” yapılan medyanın yanısıra “siber vatan” icâdıyla sosyal medya da bütünüyle kontrol altına alınmak isteniyor.

AKP’de uzun yıllar danışmanlık, bakanlık ve Başbakanlık yapmış, Erdoğan’dan sonraki ilk Genel Başkan Davutoğlu’nun “bizzat Erdoğan tarafından zorbalıkla kapatıldı” dediği ve kurucusu olduğu Şehir Üniversitesi’yle ilgili “Bu kirli karara imza atan Cumhurbaşkanı, başta muhâfazakâr dindar kesimler olmak üzere bütün topluma şu mesajı vermeye çalışıyor: Ya boyun eğeceksiniz ya da tasfiye edileceksiniz…” çıkışı vaziyeti özetliyor.

Hulâsa, olup bitenler, siyasetteki “büyük patlama”nın işâret fişekleri. KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ın tahliliyle, “çaydanlık fokurduyor ve buharlaşma başlamış” bile…