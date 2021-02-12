"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 51

“Tek kişilik kararname” fermanıyla…

Cevher İLHAN
12 Şubat 2021, Cuma
“Tek kişilik yönetim”de “partili Cumhurbaşkanı”nın tek başına “kanun hükmünde kararname” yetkisiyle millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in yasama ve denetim yetkisinin gasbı daha da genişletilmiş.

Öncelikle birkaç gün sonra yanlışlıklarının fark etmesiyle bazı kararnamelerin sekiz-on kere değiştirilmesi, bazılarında tarih konulmasının unutulması, iktidar partisinin gece yarısı yasaları gibi “Cumhurbaşkanı kararnameleri”nin de istişâresiz, yeterince araştırılıp müzâkere edilmeden, alelâcele tutarsız, öngörüsüz ve eksik çıkarıldığını gösteriyor. 

2020 başında yapılan bir araştırmada 9 Temmuz 2018’de geçilen “yeni sistem”de Resmi Gazete’de yayımlanan 55 kararnamenin 31’inin, “Bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” başlığıyla çıkarılan 24 kararnâmede “düzeltme ve değişiklik kararnamesi” olması düşülen garabetin itirafı.

Diğer yandan geçen yasama döneminde Meclis’te 104 kanun teklifiyle toplam bin 493 madde kanun çıkarılırken aynı dönemde 64 Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 bin 229 maddenin çıkarılması, yasamanın önemli bir kısmının “istisnai” olması gereken kararnamelerle yürütüldüğünün açık göstergesi. 

“ARAZİ TAPULAŞTIRILMASI”NDAN “TARLA İÇİ GELİŞTİRME”YE!

Görünen o ki bakanlıkların “sekretarya”, bakanların “sekreter” durumuna düşürüldüğü “tek kişilik yönetim”de Cumhurbaşkanı, tek imzalı karar ve kararnamelerle eğitimden sağlığa, tarımdan arazi kamulaştırılmasına, dernek ve vakıfların kurulmasına kadar bütün işleri tek başına belirliyor.

Mesela 6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’nin “yürütme ve idare bölümü”nde yayımlanan “Cumhurbaşkanlığı kararnameleri”nin başında yer alan “70 numaralı kararname”de “Cumhurbaşkanlığı teşkilâtı hakkında cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bazı cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılmasına dair cumhurbaşkanlığı kararnamesi”nin bulunması çarpıcı vaziyeti ele veriyor. 

Keza yayımlanan kararnameler arasında, “Bursa ili, Yıldırım ilçesi, Mollaarap mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın riskli alan ilan edilmesi hakkında (karar sayısı: 3508)” kararı;

Veya “Rize ili, Çamlıhemşin ilçesi, merkez mahallesinde bulunan bazı taşınmazların bölgedeki toplu konut, turizm, ticaret ve cami alanı ihtiyacının karşılanması amacıyla Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması hakkında” kararı (karar sayısı: 3510);

Yahut “Rami Kışlasının yürütülen kentsel dönüşüm kapsamında Toki’ce acele kamulaştırılması hakkında karar (karar sayısı: 3509)” kararnamelerinin olması; bu yetkinin nasıl kullanıldığını ortaya koyuyor. 

TÜRKİYE “OTORİTER SİSTEM”İN ALTINA SOKULUYOR

Neticede, Saray’da kotarılan “yasa teklif ve tasarıları”nın dayatıldığı Meclis’in işlevsizleştirilmesiyle yasama ve denetim fonksiyonu fiilen işlemez hale getirilirken, Saray’da hazırlanan emrivaki “kararnameler”le yürütmenin yanısıra yasama da “tek kişi”nin güdümüne veriliyor. 

Bu arada Anayasa Mahkemesi’nin on beş üyesinden on ikisi ile yüksek yargı organları başkan ve üyelerinin büyük oranda bizzat cumhurbaşkanı tarafından atanması, yargı bürokrasisini atayan Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin dörtte birini doğrudan, geri kalanını bürokratlar arasından atama yetkisiyle yargı da cumhurbaşkanına bağlanarak bağımsızlığı ve tarafsızlığı berhava edilip “hukuk devleti” zemini tahrip ediliyor.  

“Cumhurbaşkanına hakaret”ten, Demirel döneminde 71, Sezer devrinde 82 ve Gül’ün görevinde 233 kişi hakaret iddiasıyla yargılanmışken, Erdoğan döneminde -13 Aralık 2020 itibarıyla- 30 bine yakın vatandaşa soruşturma açılıp 9 bin 554’ünün ceza alması vahametin göstergesi. 

Neticede, demokrasilerin temeli olan “kuvvetler ayrılığı”nın yerine “kuvvetler birliği”nin ikame edildiği, millet egemenliğinin kayıtsız ve şartsız temsilcisi Meclis’in yasama yetkisinin gasbedildiği, denetim mekanizmasının ortadan kaldırıldığı ve yargının bütünüyle “partili cumhurbaşkanı”na bağlandığı “sistem”de “tek kişilik kararnâmeler”le Türkiye tam bir otoriter sistemin altına sokuluyor. 

Bu bakımdan, gerçek bir demokrasi ve hukukun üstünlüğü için, öncelikle Meclis’in yasama yetki ve işlevini ıskat eden “tek kişilik ucûbe sistem” tasfiye edilmeli. 

Okunma Sayısı: 312
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zulme alışmak en büyük felaket

    Çeşme'de 'hortum' alarmı: 10'dan fazla kişi yaralandı!

    Çin zulmünü anlattılar: 'Çin'de bir insanın terörist olması için 'Selamün Aleykum' demesi yeterli'

    Bu dil, siyasi iklimi zehirliyor

    İnsanlar bir tas çorbaya muhtaç

    İçişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat muafiyeti' genelgesi

    Bbeşiktaş, yarı final bileti penaltılarla aldı

    'Eğer harekete geçmezsek onlar bizi geçecek'

    Fas ile İsrail eğitim alanında iş birliğinini artıracak

    Yemen'den ABD'ye çağrı: Husilerin saldırılarını durdurun

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 94 kişi daha vefat etti

    Koca'dan aşılama takvimine ilişkin yeni açıklama

    Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 80 milyonu aştı

    İstanbul Valiliği soğuk havaya karşı halkı uyardı

    Erdoğan aşının ikinci dozunu yaptırdı

    'Maske kullanımında bilinçli değiliz'

    Özel okullar kapanıyor

    Zaten zor durumdaki Gazze'de işsizlik alarm veriyor!

    'ABD'nin yeni yönetiminden henüz iyi niyet görmedik'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mesele Erdoğan karşıtlığı mı?
    Faruk ÇAKIR

    Zulüm yok mu?
    Genel

    Çin zulmünü anlattılar: 'Çin'de bir insanın terörist olması için 'Selamün Aleykum' demesi yeterli'
    Cevher İLHAN

    “Tek kişilik kararname” fermanıyla…
    Şükrü BULUT

    Güle güle! Helmuth Kohl’un kızı…
    Genel

    Çeşme'de 'hortum' alarmı: 10'dan fazla kişi yaralandı!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Troçki’nin Kemalist dostları
    Ahmet BATTAL

    Kazanan her şeyi alır mı?
    Süleyman KÖSMENE

    İsrailoğullarının iki fesadı
    Osman ZENGİN

    Atatürkçüleri Koruma Kanunu: 5816

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.