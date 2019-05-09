"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Herkese Risale-i Nur hediye ettik

09 Mayıs 2019, Perşembe 00:12
Ankara’dan trenle Kars ve oradan Erzurum üzerinden kısa bir Doğu Karadeniz ziyareti gerçekleştirdik. Gittiğimiz her yerde tanıştığınız insanlara Risale-i Nur’dan cep kitapları hediye ettik. Kitap hediyesinin karşılığı duâ aldık.

Doğu Ekspresİ ve Karadeniz- Mehmet Özkan-1

***

 

7 Nisan 2019 tarihinde ailemle birlikte Ankara’daki gençlik şölenindeydik. Gençlik şöleninin konusu milliyetçilikti. Anadolu’nun her tarafından gelen gençler çok güzel hazırlanmışlar. 7 Nisan Pazar günü milliyetçilik konusundaki çalışmaların sunumlarını yaptılar. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bir dahaki sene herkesi Gençlik Şöleni’ne bekliyoruz. 

Bir gün sonra Ankara Tren Garı’ndan Doğu Ekspresi’ne bindik. Yataklı vagonda eşyalarımızı yerleştirdik. Türkçe ve İngilizce Risale-i Nurlar’dan valizimize fazlaca almıştım. Trende çalışan personelle ve restoranda çalışanlarla tanıştık ve samimî olduk. Bunların her birine Türkçe Risale-i Nurlar’ı verdik ve anlattık. Ayrıca bir genç kıza “Nerelisin?” diye sordum cevap vermedi. İngilizce olarak sordum. İngiliz olduğunu söyledi. 

Hemen bizim vagona koştum ve kendisine iki adet İngilizce Risale-i Nur eseri takdim ettim. Çok sevindi, Türkçe teşekkür etti. Ayrıca turla yolculuk yapanlardan tanıştıklarımıza Risale-i Nurlar’dan bazı cep kitaplarından da verdim. 

Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum ve Kars’a kadar yolculuk devam etti. Kars’ta bizi tren garında Recep Kan kardeşimiz karşıladı. Kaz yemekleriyle meşhur lokantaya gittik. Kars’ta lokantalar çok donanımlı. Daha önce Bayındır’dan tanıştığımız Vanlı üniversite öğrencisi Bayram’a haber verdik, arkadaşı ile birlikte geldiler. Kucaklaştık sarıldık, epey hasret giderdik. “Haftada kaç gün ders yapıyorsunuz?” dedim “Bir gün” dedi. “Bundan sonra haftada iki gün yapın, arkadaşlarını çağır, birlikte ders yapın” diye tavsiyede bulundum. Recep kardeşimize de “Sen de gençlere destek ol” dedim. “Söz ağabey bundan sonra iki gün ders yapacağız” dediler. 

ÇILDIR GÖLÜNDEYİZ

Ertesi gün Kars ürünlerinden biraz alış veriş yaptık. Kars kaşarı, peynir, kaz, bal çeşitlerinden bir miktar alıp kargoyla Ödemiş’e gönderdik. Sonra Kars’ta bulunan Ani Ören Harabeleri’ni, kiliseleri, Selçuklu döneminde yapılan camiyi ziyaret ettik. Cami ve yanındaki çarşı harap bir şekilde, restore edilmesi gerekiyor. Buradan akan nehir Türkiye ile Ermenistan arasında sınır oluyor. 

Nehrin karşı tarafında Ermenistan bayrakları görünüyor. Öğle namazını köyde kıldık. Namazdan sonra Çıldır Gölü’ne gittik. Göl karşıdan yeşil beyaz görünüyordu, meğer daha don halinde çözünmemiş, turlarla ziyarete gelip gidiyorlar. Gölün üzerinde arabaların lastik izleri duruyordu. Recep kardeş bizi burada gezdirdi. Burada bulunan restoran sahibiyle tanıştık, samimî olduk. Risale-i Nurlar’dan bir iki kitap verdim ve mahiyetini anlattım. 

Sonra Kars’a geldik. Kars’taki tarihî taş binaları gördük, bunlar Ruslardan kalmış, caddeler düz ve geniş; görmek lâzım. Erzurum’a gitmek için terminale geldiğimizde bütün otobüslerin hareket ettiğini öğrendik. Recep kardeş, hava şartları müsait olmadığı halde bizi Erzurum’a kadar getirdi. Kendisinden Allah razı olsun, hiç unutmayacağım bir misafirperverlik gösterdi. 

Bir gün önce Erzurum’da üniversite görevlisi Aydın kardeşimizi aramıştım. Kendisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden tanıyorduk. Kahvaltıdan sonra biz Yakutiye Medresesi’ni, Ulu Camiyi, Çifte Minareli Medresesi’ni gezdik. Sonra Taşhan’a giderek alacaklarımızı aldık. Burada bir gençten fotoğraf çekmesini istedim. Nereli olduğunu sordum. “Urfalıyım, tıp fakültesinde okuyorum” dedi. 

Bu kardeşimize de Risale-i Nurlar’dan verdim. Sonra Aydın kardeşimizle buluşarak Erzurum’a gelip ‘cağ kebabı’ yemeden olmaz diye düşündük. Sonrasında Trabzon’a gitmek üzere terminale geldik ve Trabzon’a hareket ettik. Aydın kardeşimizden Allah razı olsun.

DEVAM EDECEK...

Etiketler: Kars, Risale-i Nur
Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin, zulmünü sosyal medyayla örtüyor

    Millî iradeye darbe vuruldu
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Myanmar'da uçak kazası

    '92 bin 165 öğretmen açığı var'

    'Libya'daki saldırılar siyasi anlaşma umudunu kaybettirdi'

    BM'den nükleer anlaşma çağrısı

    Kirchner: Türkiye’de sistem 1950 öncesini andırıyor

    Yatırımcının güvenini azaltır

    Milletin tercihi inkâr edildi

    İmamoğlu, Millet İttifakı’nın adayı

    Kemal Öztürk: Yazılarıma ara verdim

    Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklama yapıldı

    Şehit Polis Muammer Ateş dualarla uğurlandı...

    SNHR: İdlib'de son 12 günde 108 sivil öldürüldü

    "Bugün savaş değil, diplomasi yolunu seçtik"

    ‘Bu karar AK Parti’ye oy vermiş kişilerin de vicdanını yaraladı’

    Malezya Başbakanı: Trump'tan daha kötü bir lider olduğumu sanmıyorum

    TCDD'den Piribeyler-Sindirler istasyonları için yüksek gerilim uyarısı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Karar siyasîdir; NOKTA
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bumeranga dönerse
    Ahmet BATTAL

    Kurucu üye dediğin…
    Genel

    Millî iradeye darbe vuruldu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Büyük bir skandal...
    Süleyman KÖSMENE

    Kimler oruç tutmayabilirler?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Ahlâkı kaynağından almalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.